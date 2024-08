- Une célébration spectaculaire et réfléchie des Jeux paralympiques

À 22h37, le président français Emmanuel Macron a officiellement lancé les Jeux. Avant cela, Ian Crozer, président du Comité paralympique international, a repris le motto de la République française. "Liberté, Égalité, Fraternité", a-t-il exhorté pour plus de compassion, d'empathie et de liberté, en particulier pour les personnes handicapées, sous les applaudissements du public.

Près de cinq cents artistes et divertisseurs ont donné le ton sur la place de la Concorde un soir d'été douillet, avec un mélange d'actes engageants et profonds. L'événement a été qualifié de "moment qui restera gravé dans les mémoires". Malgré l'absence d'icônes internationales comme Lady Gaga ou Céline Dion, les organisateurs ont réussi à tenir cette promesse pour les premiers Jeux paralympiques d'été de Paris.

La délégation allemande est arrivée sur la place de la Concorde en tant que quatrième contingent. Après environ 300 mètres sur les Champs-Élysées, les athlètes, menés par les porte-drapeaux Müller et Schulz, ainsi que par le sensationnel sauteur en longueur handisport Markus Rehm, ont défilé sur la plus grande place de Paris. Environ 100 athlètes allemands, accompagnés de leurs entraîneurs, du personnel de soutien et des officiels, sont passés devant les tribunes bondées juste avant 20h30, sous le regard vigilant du président fédéral Frank-Walter Steinmeier.

Au cours des onze prochains jours, environ 4 400 athlètes s'affronteront pour 549 médailles d'or, d'argent et de bronze dans 22 sports. Les compétitions dans des lieux iconiques comme la tour Eiffel, les jardins de Versailles, le Grand Palais et les Invalides sont attendues pour offrir des images tout aussi émouvantes et impressionnantes que celles des Jeux olympiques.

La délégation allemande, composée d'environ 143 athlètes et de cinq guides, vise à inverser la tendance à la baisse des Jeux précédents. À Tokyo il y a trois ans, la délégation allemande n'a remporté que 43 médailles, terminant douzième au classement des médailles. Friedhelm Julius Beucher, président du Comité paralympique allemand, espère un retour dans le top 10 à Paris.

Les athlètes allemands ont montré leur force dans l'épreuve de triathlon, avec une prestation puissante de Markus Rehm. Despite la forte concurrence, l'Allemagne vise à se placer dans le top 10 du classement général des médailles.

