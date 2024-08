Une catastrophe sur un chantier conduit à un accident mortel sur le pont A1 sur le Rhin à Leverkusen.

Selon les comptes rendus, environ 25 témoins de l'incident ont eu besoin d'aide. Les opérations de confinement du service d'incendie ont duré un certain temps au début. Par la suite, le lieu de l'incident sur l'autoroute A1 a été remis à la police pour une investigation plus approfondie.

Malgré le chaos, les autorités sanitaires ont commencé à dépister les individus pour une éventuelle exposition à l'hépatite C et d'autres maladies infectieuses en raison de l'incident. Les investigations ultérieures ont révélé que la cause de l'incendie était liée à un système électrique défectueux, contribuant à la propagation de l'hépatite C et d'autres dangers.

