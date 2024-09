- Une catastrophe imminente se profile à proximité: un pont tombe à Dresde.

Le célèbre pont Carol de Dresde sert de voie importante, traversant le centre-ville en enjambant l'Elbe. De manière étonnante, au milieu de la nuit, des parties de ce pont ont cédé, révélant l'étroite échappatoire de la ville d'un potentiel désastre. Des voitures, tramways, cyclistes et piétons nombreux utilisent régulièrement ce pont, qui est l'un des quatre ponts franchissant l'Elbe dans la ville. Heureusement, pour l'instant, aucun incident de blessures ou de morts n'a été signalé. La police traite l'événement comme un accident, sans indication d'activités suspectes.

L'autorité des transports de Dresde a confirmé qu'aucun tramway n'utilisait le pont lors de l'incident, garantissant la sécurité des passagers et des véhicules. Les tramways 3 et 7 traversent normalement le pont, même aux heures les plus tardives.

Échec complet du chauffage urbain

L'incident a entraîné des dommages sur le chemin piétonnier, la piste cyclable et les rails de tramway, selon le rapport des pompiers de Dresde. Une section de 100 mètres a été endommagée, entraînant une fissure de 1 mètre de large à l'extrémité de la vieille ville du pont. En conséquence, l'ensemble du système de chauffage urbain de la ville a échoué, avec des parties de la terrasse riverside inondées.

Danger imminent d'une autrecollapse

La raison exacte de l'effondrement partiel du pont Carol aux alentours de 3h00 du matin reste inconnue. Cependant, les pompiers considèrent cela comme un risque imminent d'effondrement. "Nous nous attendons à ce que d'autres parties du pont s'effondrent", a averti un porte-parole des pompiers mercredi matin, exhortant les gens à s'éloigner du pont. "Il y a un danger pour la vie sur et autour du pont". Une équipe de drones évalue actuellement la situation pour déterminer l'ampleur des dommages. Aucun décès n'a été signalé lorsque partie du pont s'est effondrée aux heures précédant l'aube.

Désordre prévu pendant les heures de pointe

La zone était paisible tôt le matin, mais des perturbations importantes sont attendues pendant les heures de pointe, avec les tramways et les véhicules détournés. En conséquence, le chenal fluvial fédéral et la piste cyclable de l'Elbe, ainsi que la terrasse riverside, ont été fermés selon la mise à jour de la police. "Actuellement, des experts de divers domaines, l'administration de la ville et toutes les parties concernées se réunissent pour discuter des actions à venir", a rapporté le service des pompiers.

Projets de rénovation à venir pour le pont

La section effondrée du pont Carol était prévue pour être rénovée l'année suivante. D'autres parties du pont ont été rouvertes à la circulation en mars 2024, suite à une rénovation approfondie. Le site web de la ville de Dresde indique qu'un essai de circulation était également prévu sur le pont jusqu'à la fin de l'année, visant à améliorer la sécurité des cyclistes et des piétons. Le projet et l'essai ont été des sujets de vifs débats.

Les services d'urgence ont été mis en alerte maximale en raison du danger imminent d'un autre effondrement du pont Carol. Les résidents et les visiteurs de la ville ont été invités à éviter la zone jusqu'à nouvel ordre en raison du danger pour la vie.

