Une catastrophe écologique menace la mer Rouge.

Suite à plusieurs attaques de roquettes menées par les milices Houthis, soutenues par l'Iran, contre un pétrolier au large des côtes du Yémen, la situation reste instable. Le département d'État américain a émis un avertissement concernant une crise écologique imminente, qui pourrait dépasser en gravité l'incident du "Exxon Valdez".

Matthew Miller, porte-parole du département d'État, a mis en garde contre le risque croissant d'une catastrophe environnementale dans la mer Rouge en raison des attaques persistantes des milices Houthis. Le pétrolier, transportant environ 1,072 million de barils (environ 56 000 tonnes métriques) de pétrole, pourrait potentiellement fuiter dans la mer Rouge si les attaques se poursuivent, a prédit Miller. Cela représenterait environ quatre fois la quantité de pétrole qui a été déversée dans la mer après que le "Exxon Valdez" ait échoué il y a 35 ans.

Bien que l'équipage du pétrolier ait été évacué en toute sécurité, Miller s'est dit préoccupé par l'intention des Houthis de couler le navire et sa cargaison. La milice, soutenue par l'Iran, a clairement exprimé ses intentions à travers ses attaques incessantes, déclarant son intention de détériorer l'industrie de la pêche et les écosystèmes régionaux sur lesquels les Yéménites et d'autres communautés de la région dépendent pour leur subsistance, a déclaré Miller. Il a exhorté les Houthis à mettre fin à ces actions immédiatement.

Le "MV Sounion", un pétrolier grec transportant 150 000 tonnes métriques de pétrole brut et exploité par Delta Tankers, a été pris pour cible par trois projectiles près du port de Hodeida mercredi. La milice Houthi a revendiqué la responsabilité du lancement de drones et de roquettes contre le pétrolier.

Le navire est en feu

Vendredi, l'United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) a rapporté que trois incendies s'étaient déclarés sur le navire, selon des sources. Une vidéo publiée en ligne par les Houthis a montré trois explosions suspectées sur le navire.

Les 25 membres d'équipage, dont deux Russes et 23 Philippins, ont été secourus par la mission de l'Union européenne Aspides, qui est stationnée dans la mer Rouge pour protéger les navires marchands. Le navire est maintenant ancré dans la mer Rouge entre l'Érythrée et le Yémen, selon Delta Tankers. Aspides a mis en garde contre un potentiel danger pour la navigation et l'environnement présenté par le navire non équipé.

La milice Houthi a mené des attaques contre des navires marchands dans la région depuis plusieurs mois. La milice, soutenue par l'Iran et alliée au Hamas radical dans la bande de Gaza, affirme agir "en solidarité" avec les Palestiniens, alors que

