Une catastrophe écologique catastrophique dans la mer Rouge

Suite à de multiples frappes de roquettes par la milice houthie sur un pétrolier, la situation reste délicate. Les États-Unis émettent une alerte concernant une possible catastrophe environnementale qui pourrait surpasser le drame de l'Exxon Valdez.

Après un bombardement intensif d'un pétrolier au large des côtes du Yémen par la milice houthie soutenue par l'Iran, les États-Unis ont émis un avertissement concernant une augmentation des chances d'une catastrophe écologique dans la mer Rouge. En raison des attaques persistantes des Houthis, environ "un million de barils" (environ 56 000 tonnes) de pétrole pourraient être déversés dans la mer Rouge, a déclaré Matthew Miller, porte-parole du département d'État américain. Cela représente environ quatre fois le volume qui a été déversé dans la mer suite à l'incident de l'Exxon Valdez il y a 35 ans.

Bien que l'équipage du pétrolier ait été évacué avec succès, Miller a affirmé que les Houthis semblaient déterminés à couler le navire et sa cargaison. La milice, avec le soutien de l'Iran, a clairement fait savoir par ses attaques répétées ces derniers mois qu'elle était "déterminée à éliminer l'industrie de la pêche et les écosystèmes régionaux sur lesquels les Yéménites et d'autres communautés de la région dépendent pour leur subsistance", a déclaré Miller. Il a exhorté les Houthis à mettre fin à ces actions immédiatement.

Le "MV Sounion", appartenant à une société grecque et transportant 150 000 tonnes de pétrole brut, a été touché par trois projectiles mercredi près du port de Hodeida. La milice houthie yéménite a revendiqué la responsabilité de l'attaque contre le pétrolier à l'aide de drones et de roquettes.

Incendies à bord du navire

Vendredi, l'UK Maritime Trade Operations (UKMTO) a rapporté l'éclosion de trois incendies sur le navire. Une vidéo publiée par les Houthis sur les réseaux sociaux montrait trois explosions suspectes sur le navire.

L'équipage, composé de 25 membres, dont 2 Russes et 23 Philippins, a été secouru par la mission EU Aspides, qui opère dans la mer Rouge pour protéger les navires marchands. Selon Delta Tankers, le navire est maintenant ancré dans la mer Rouge entre l'Érythrée et le Yémen. Aspides a émis un avertissement concernant une "menace pour la navigation et l'environnement" posée par le navire non équipé.

La milice houthie cible les navires marchands de la région depuis plusieurs mois. La milice, financée par l'Iran et alliée au Hamas radical dans la bande de Gaza, affirme défendre "les Palestiniens" depuis que

Lire aussi: