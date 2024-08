- Une carence en oxygène peut entraîner des morts massives de poissons dans la mer d'Arend.

Il semble que nous parlions d'une crise de poissons à Arendsee, dans l'Altmarkkreis Salzwedel. Les experts pensent que les températures élevées de l'eau et le manque d'oxygène pourraient être à l'origine de cette récente mortalité de poissons. Après examen des poissons morts, les autorités ont découvert une infestation intense de parasites et une infection bactérienne. Heureusement, aucun signe de maladies animales notifiables n'a été trouvé, réduisant ainsi le risque initial pour la santé humaine.

L'infestation de parasites généralisée aurait pu être favorisée par les températures élevées de l'eau et le stress ou l'immunité compromise chez les animaux touchés. Des informations de la station de surveillance de l'Institut Leibniz pour l'écologie des eaux douces ont révélé qu'une zone hypoxique s'était déjà formée en juin, située entre 10 et 12 mètres sous la surface.

La mort des poissons dans les plans d'eau comme les étangs et les lacs en Saxe-Anhalt n'est pas rare. Arendsee, avec ses plus de 50 mètres de profondeur, est le lac naturel le plus profond de Saxe-Anhalt et l'un des plus grands lacs profonds d'Allemagne du Nord. Le district a déclaré qu'un arrêt estival se produit généralement en été, entraînant la formation de trois couches avec des températures et des niveaux d'oxygène variables.

Le district s'attend à ce que la crise des poissons prenne fin à l'automne lorsque ces différentes couches d'eau se mélangeront à nouveau. Les poissons morts sont régulièrement recueillis et éliminés. La plupart des poissons morts sont de jeunes brochets, une source de nourriture préférée dans la région d'Arendsee.

Au cours des cinq dernières années, la Saxe-Anhalt a connu plus de 70 cas de mort de poissons. Les niveaux d'eau bas dans les étangs et les lacs, ainsi que le manque d'oxygène, ont souvent été à l'origine de ces événements.

Les températures élevées de l'eau et le manque d'oxygène pourraient aggraver la vulnérabilité des poissons aux parasites, contribuant ainsi à la mortalité des poissons liée au manque d'oxygène. La zone hypoxique, détectée en juin, aurait pu affecter les niveaux d'oxygène nécessaires pour que les poissons survivent, entraînant ainsi leur mort.

