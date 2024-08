- Une capture rare qui englobe toute sa progéniture.

Madonna, à 66 ans, a célébré son anniversaire en Italie avec une grande fête. Sa tribu, qui comprenait ses enfants biologiques Lourdes Leon, 27 ans, et Rocco Ritchie, 24 ans, ainsi que ses enfants adoptifs David Banda, 18 ans, Mercy James, 18 ans, Stella et Estere, 11 ans, étaient tous présents. Le lundi, Madonna a partagé une série de photos sur Instagram avec la légende "La belle vie", mettant en valeur les festivités des derniers jours. La dernière photo de la série montre Madonna avec ses enfants. Cette photo de famille inhabituelle a été prise au Grand Théâtre de Pompéi, où un dîner en plein air a été organisé. De nombreux amis de Madonna et son prétendu nouveau flamme, le footballeur Akeem Morris, 28 ans, étaient également présents. En plus de célébrer son propre anniversaire, Madonna a annoncé qu'elle parrainerait un programme de théâtre pour les enfants et les adolescents de la région italienne pendant un an.

Avant son anniversaire le 16 août, Madonna a également célébré celui de Rocco, son fils avec le réalisateur Guy Ritchie, 24 ans. Une photo de Madonna et Rocco devant un gâteau d'anniversaire géant est visible dans son post "La belle vie". Dans un post séparé, Madonna a écrit un message émouvant à son fils, maintenant un artiste en herbe : "Joyeux anniversaire Rocco - le voyage cahoteux et imprévisible à travers tes nombreuses humeurs et transformations a été tumultueux et rempli de rebondissements. Cependant, ta curiosité insatiable et ton esprit artistique ont servi de liant nous gardant unis. Je suis reconnaissant envers l'art. Je suis reconnaissant envers toi. Nous avons eu de nombreuses vies ensemble. Merci de m'avoir choisie à nouveau. Je t'adore - pour toujours et à jamais."

Après avoir partagé ses célébrations d'anniversaire, Madonna a publié une vidéo rétrospective d'elle-même chantant, "♪ Je vais être une star ♪", se remémorant ses rêves et ambitions. La veille de l'anniversaire de Rocco, Madonna a organisé une petite réunion où ils ont joué la chanson en tribute à la résilience et aux ambitions de son fils.

Lire aussi: