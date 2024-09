- Une campagne a été lancée pour contester la fermeture du parc Görlitz

Semaine de Protestation et le Jour de Protestation significant sont organisées par des groupes progressistes dans le quartier de Berlin-Kreuzberg en réaction au projet d'enceinte et à la fermeture nocturne de Görlitzer Park. La Semaine de Protestation commence le lundi et propose des activités quotidiennes dans et autour du parc, notamment des débats, des projections de vidéos, des joggings de protestation, des projections de films et un immense pique-nique. Une manifestation est prévue le 7 septembre, un samedi.

During the Jour de Protestation, prévu pour le dimanche, il est prévu des théâtrages dramatiques et des "activités divertissantes" dans le parc, telles que "couper la barrière", "exploser les bombes de peinture", "libérer les détenus" et "expulser Wegner". L'objectif est de créer une atmosphère engageante pour entraver la rénovation prévue du parc grâce à cette résistance vibrante et désobéissante.

Il est incertain quand la construction de l'enceinte proposée à Görlitzer Park pourrait commencer. La Cour Administrative Supérieure de Berlin-Brandenburg (OVG) n'a pas encore rendu son verdict sur un appel déposé par l'office du district de Friedrichshain-Kreuzberg. Jusqu'à ce que la cour rende sa décision, le Sénat ne ménagera pas ses efforts. Selon le Sénat, la fermeture nocturne du parc vise à lutter contre les crimes et la violence liés à la drogue. Cependant, le district de Friedrichshain-Kreuzberg conteste ces plans en justice - pour l'instant, sans succès.

Malgré les procédures judiciaires en cours à la Cour Administrative Supérieure de Berlin-Brandenburg, le Sénat a activement préparé la fermeture nocturne de Görlitzer Park pour lutter contre les crimes et la violence liés à la drogue. En réponse aux plans du Sénat, la Semaine de Protestation organisée à Görlitzer Park culminera avec une manifestation le 7 septembre devant le Sénat, réclamant une réévaluation de l'enceinte et de la fermeture nocturne proposées pour le parc.

