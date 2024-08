- Une calamité de papier toilette et une performance d'anniversaire séduisante.

En cas d'oubli, "Jungle Camp" - le plus haut niveau de la télévision allemande : honneur, amusement, émotions, larmes et tempérament ! - c'est ce qu'a rappelé à la nation télévisuelle un jour Thorsten Legat, ancien footballeur aux muscles "comme la pierre", en fulminant comme à son habitude. Même si les autres n'étaient pas là ! Malheureusement, certains campeurs n'ont pas tout à fait été à la hauteur des normes. "Beurk" et "dégoûtant", ou autre façon de le dire : "C'est juste grossier. C'est de l'amusement pour les simples d'esprit !"

Mola Adebisi, d'ordinaire si détendu, sentait un changement significatif sous les feuilles de palme. Pas de paix le septième jour. La plus vive dispute de la saison "Légendes" a éclaté en raison d'un simple rouleau de papier toilette. Kader Loth, capitaine de l'équipe, suggérait d'économiser le papier pour une utilisation future, mais Giulia Siegel a répliqué avec quelques fouilles : "Mais excusez-moi, n'êtes-vous pas allé aux toilettes plus tôt et avez-vous enveloppé quelque chose dans du papier - quoi donc ?" Soudain, Siegel est devenue une journaliste d'investigation, réduisant Kader au silence avec sa question. Elle a expliqué qu'elle avait caché une serviette hygiénique, une humiliation qu'elle ne voulait pas partager avec les autres. "Je voulais juste cacher ma serviette. C'est comme ça que j'ai été élevée !" Partager de tels détails intimes dépassait la zone de confort de Kader, la laissant exposée.

Le soutien est venu des endroits les plus inattendus : même les hommes du groupe ! Thorsten Legat, malgré être un homme, a essayé d'avoir un peu d'insight ("Je ne suis pas une femme, mais j'ai une femme à la maison"), tandis que Mola défendait la vie privée de Siegel : "Kader est une dame très élégante. Elle l'incarne. Il est simplement inapproprié de lui demander 'Serviette hygiénique : où l'as-tu cachée ?' - c'est un grand non !" Il l'aime peut-être, mais dans ce cas, elle avait tort et devait s'excuser.

Siegel s'est excusée, mais pas sincèrement : "Je n'avais pas l'intention de faire du mal." Kader n'y croyait pas et s'est éloignée de Siegel, tout comme la moitié de Mpumalanga pourrait le faire lors de futurs événements de Munich. Plus tard, Siegel est devenue émotionnelle, se sentant mal traitée et même harcelée : "Certaines personnes ne sont pas justes avec moi."

"Jungle Camp" : Hanka Rackwitz fait une sortie dramatique

Se sentant incomprise et harcelée depuis des jours, il y a aussi Hanka Rackwitz, ancienne agente immobilière à la télévision ("Louer, acheter, vivre"). Au milieu des disputes avec Sarah Knappik, Elena Miras et Mola Adebisi, la quinquagénaire a finalement pris la parole en prononçant la fameuse phrase : "Je suis une star - Faites-moi sortir d'ici !" La réponse brutale de Sarah, "Pourquoi ? Faisons-la sortir !", a semblé être une autre incompréhension. Rackwitz s'est sentie justifiée par le rejet du groupe, tandis que Knappik réalisait que Rackwitz risquait de perdre une partie importante de ses frais. "Pas un sou n'en vaut la peine", a gémi Rackwitz dans le téléphone de la jungle, en jurant encore contre "ces idiots" et en annonçant qu'elle était prête à tirer le frein d'urgence pour une fois et protéger sa "précieuse vie". Rackwitz lutte contre les anxiosités et les troubles obsessionnels-compulsifs depuis des années. Sa décision de partir volontairement était, selon elle, la plus courageuse qu'elle ait jamais prise.

Gigi Birofio a célébré son 25e anniversaire dans la jungle. En réponse à l'interrogation de Sarah Knappik sur ses vœux, le favori de l'émission de rencontres a souri : "Honnêtement ? Un coup d'un soir, ici même !" Mais la raison a prévalu. Au lieu de cela, Gigi, Kader et Thorsten ont participé à une reconstitution de l'infâme examen de conduite. Tourne à gauche, tourne à droite, pas trop fort !

Incroyablement, Kader et ses "deux niveaux de testostérone" ont impressionné grâce en partie aux instructions enthousiastes de Gigi : "Allez, allez, allez ! Appuyez plus fort sur l'accélérateur, tournez à gauche, tournez à droite !" Et juste comme ça, le trio a atteint la ligne d'arrivée. Puis, la catastrophe a frappé - la voiture est tombée en panne ! L'animateur Jan Köppen a envoyé la machine Legat pour pousser le véhicule jusqu'à la ligne d'arrivée, et ils ont terminé en force avec huit étoiles. Plus tard, Gigi a révélé son secret du succès en souriant : "Génie !"

Alors que Glatzeder n'avait pas partagé beaucoup de détails sur sa vie avant, il a lâché une bombe : sa première fois amoureux s'est produite dans un placard à balais. "Et un fils est né peu après, je ne voulais pas qu'il se sente mal à l'aise." La révélation était tout aussi inconfortable pour le reste du public, mais Glatzeder, un acteur, était habitué à se produire sur scène. Et il avait un penchant pour la musique classique - "mais seulement pour le petit-déjeuner !"

Thorsten Legat avait d'autres soucis en tête. L'ancien joueur de football a Ensure avec les autres que tout était prêt pour la nomination à venir. Tout le monde était d'accord. Même Eric Stehfest comprenait que la femme pour laquelle il avait une forte affection, qui causait déjà des problèmes dans le camp, serait en tête de la liste d'élimination après le fiasco du papier toilette : Giulia Siegel.

Elle pense tout savoir, Elena Miras l'a découvert après un échec culinaire, lors duquel Siegel a démontré comment tenir un couteau, quel couteau utiliser et comment couper les légumes. Miras a capitulé, submergée, et était au bord de craquer : "Il faut que je me contrôle maintenant !" Les derniers mots de sagesse, cependant, venaient de l'adversaire de Siegel dans l'affaire des rouleaux de papier toilette, Kader Loth : "Comme nous le savons tous : la nourriture se digère", a déclaré le quinquagénaire. Non, je m'excuse - ce n'était pas tout à fait ça. C'était censé être : "Le pire dans la jungle, ce sont les autres candidats."

Avis de divulgation : Star appartient à RTL Allemagne.

Dans la vive discussion sur le papier toilette, Kader Loth a défendu la vie privée de Giulia Siegel en déclarant : "Il est tout simplement inconvenant de lui demander 'Bloody pad : où l'as-tu caché ?' - c'est un grand non !" Plus tard, lors de la discussion sur la nomination pour l'élimination, Thorsten Legat s'est inquiété pour Giulia Siegel en disant : "Même si elle pense tout savoir, elle est en tête de la liste d'élimination suite à l'affaire du papier toilette."

Lire aussi: