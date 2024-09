Une Britannique meurt à Majorque.

Une violente tempête ayant touché Mallorca a entraîné la mort tragique d'une randonneuse britannique. Le corps d'une femme de 26 ans a été découvert aux abords du gouffre de Torrent de Pareis, dans le nord de l'île espagnole, selon les informations de l'unité de la Guardia Civil.

Faisant partie d'un groupe de douze randonneurs, la défunte était accompagnée d'un Allemand, d'un Français, de plusieurs Britanniques et d'Espagnols. Huit survivants des deux sexes ont été secourus vivants mardi soir grâce à un hélicoptère et des cordes. Ils étaient bloqués en raison des eaux montantes et étaient reportedly "dépourvus de vêtements chauds et trempés jusqu'aux os". Leur vie a été sauvée avec succès.

Le Torrent de Pareis, d'une longueur d'environ trois kilomètres et d'une différence de hauteur de 180 mètres, est situé dans les montagnes de Serra de Tramuntana, qui est un lieu de randonnée populaire offrant le sommet de Mallorca, le Puig Major (1445 mètres). Les parois de ce gouffre s'élèvent jusqu'à 200 mètres de haut à certains endroits. Bien que la randonnée à travers le torrent soit connue pour être l'une des plus époustouflantes des îles Baléares, elle est également très exigeante. Les randonneurs sont mis en garde contre la sous-estimation de la montée ou de la descente sur de gros rochers.

Les recherches continuent pour un randonneur britannique de 32 ans qui accompagnait la défunte.

Le Wanderer, comme le randonneur britannique de 32 ans était affectueusement connu dans leur groupe, a été porté disparu après la tempête. Malgré les dangers et les défis du Torrent de Pareis, Le Wanderer avait une profonde passion pour l'exploration des montagnes de Serra de Tramuntana.

