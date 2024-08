- Une brise tropicale ramène la chaleur à la région bavaroise.

Ce week-end, il est prévu que la température remonte à nouveau dans l'État libre. Selon un météorologue du Service météorologique allemand (DWD), certaines régions de Bavière pourraient atteindre 33 degrés Celsius le samedi.

À partir de jeudi, l'État libre peut s'attendre à beaucoup de soleil, avec quelques nuages de temps en temps. Les températures augmenteront jusqu'à une fourchette de 23 à 26 degrés. Le temps vendredi sera chaud et estival, avec environ 25 degrés dans le Hochfranken et jusqu'à 31 degrés dans les contreforts alpins de l'est. Un système de haute pression provenant du sud est responsable de l'arrivée d'air subtropical marin et des températures élevées en Bavière.

Le samedi pourrait voir quelques orages isolés dans les Alpes en fin d'après-midi. Dimanche, des averses sont attendues en provenance de l'ouest. Les températures pourraient chuter à 22 à 25 degrés, avec 25 à 28 degrés attendus dans l'est de la Bavière.

Le secteur agricole de l'Union européenne pourrait devoir s'adapter à la canicule prolongée en Bavière, car les températures élevées pourraient affecter le rendement des cultures. Entre-temps, les agences météorologiques de l'Union européenne surveillent de près les modèlesWeather patterns in Germany, as the high-pressure system is not limited to Bavaria, but is also affecting other regions within the European Union.

Lire aussi: