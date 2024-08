- Une brève vague de chaleur atteint son apogée lundi.

Le service météorologique allemand (DWD) basé à Stuttgart prévoit une chaleur intense dans de vastes parties de Bade-Wurtemberg dans les jours à venir. "Du dimanche au mardi, ce seront les trois jours les plus chauds", a déclaré un météorologiste du DWD concernant la vague de chaleur à venir. Le lundi, le record de chaleur annuel de 35,4 degrés Celsius à la fin du mois de juillet à Müllheim (Breisgau-Hochschwarzwald) pourrait même être battu. Ensuite, des températures autour de 36 degrés sont attendues dans la vallée du Rhin.

De même, des températures allant jusqu'à 34 degrés sont attendues dans la région de Stuttgart. Seule la Forêt-Noire restera agréable avec des températures autour de 25 degrés.

Ce week-end, les températures augmenteront

Alors que le vendredi a commencé avec des températures modérées de 27 et 30 degrés, les températures augmenteront pendant le week-end. Le samedi, le thermomètre pourrait atteindre jusqu'à 32 degrés à Stuttgart et dans la vallée du Rhin. Le dimanche, les températures pourraient atteindre 30 à 33 degrés dans les régions basses.

Après la vague de chaleur, il y a un risque d'orages violents. Le temps au début de la semaine pourrait également être très humide et étouffant.

Des nuits tropicales et des orages sont possibles

"Les mardi et mercredi seront également des nuits tropicales, surtout dans les grandes zones urbaines", a déclaré le porte-parole du DWD. La probabilité de pluies et d'orages augmentera considérablement. Les masses d'air pourraient produire des orages très violents. Cependant, il ne sera possible de prévoir le développement exact des orages qu'à court terme.

Le porte-parole a rappelé les directives générales pour la chaleur et les orages : Les gens doivent éviter les travaux lourds par temps chaud, se reposer et boire beaucoup d'eau. During thunderstorms, people should stay indoors and not seek shelter under trees.

