- Une brève manifestation de tendances conservatrices, exprimant des objections à l'égard des CSD, s'est tenue à Leipzig.

Une semaine après des manifestations d'extrême droite lors de la CSD à Bautzen, une ville de l'Est de Saxe, des néo-nazis se sont réunis pour la Christopher Street Day à Leipzig. La police de Leipzig a rapporté X diverses violations du Code pénal et de la loi sur les assemblées. Après consultation avec l'autorité compétente, l'organisateur de l'événement a mis fin à celui-ci avec environ 300 à 400 participants à la gare principale après une durée relativement courte. Les participants sont actuellement détenus pour mener à bien toutes les procédures légales nécessaires.

Comportements notables à l'arrivée

Selon les rapports des officiers de X, les participants de la réunion d'extrême droite ont affiché un comportement "collectif et parfois agressif ou militant" à leur arrivée. Ils ont été soumis à des contrôles d'identité et fouillés pour rechercher des objets potentiellement dangereux.

Réponse des autorités

Selon la police, en raison des incidents mentionnés, les autorités ont interdit "les assemblées ayant des intentions similaires ou un potentiel de remplacement" dans la zone urbaine pour le samedi.

Depuis le matin, des milliers de personnes se sont réunies sur Augustusplatz pour la CSD, selon les rapports de la police. Les autorités, compte tenu de la situation à Bautzen et des circonstances potentiellement dangereuses, ainsi que des sous-entendus politiques, se sont préparées à une réponse importante.

Initialement, jusqu'à 1 000 individus avaient enregistré une manifestation d'extrême droite sous le slogan "fier, allemand, national" à la gare principale. Le défilé de la CSD, connu pour ses grandes manifestations, était prévu à proximité. De plus, plusieurs rassemblements sous le slogan "Pas de place pour les nazis" ont été enregistrés par l'alliance Leipzig prend place.

La CSD de la semaine précédente à Bautzen a été marquée par des protestations d'extrême droite. Plus de 1 000 participants ont affronté une contre-manifestation d'environ 680 personnes et le slogan "Contre l'indoctrinement de genre et la confusion d'identité!!!" Le micro-parti d'extrême droite Libre Saxe a également appelé à une manifestation, et en raison des préoccupations concernant la sécurité, les organisateurs de la CSD ont annulé la fête de clôture prévue la veille.

Événements FDP Saxe

En réponse à l'interdiction, l'organisateur de la manifestation d'extrême droite a décidé de déplacer l'événement dans un bâtiment voisin, en respectant les restrictions d'assemblée. despite the relocation, tensions remained high, leading to numerous verbal exchanges between attendees and counter-protesters. Despite the relocation, tensions remained high, leading to numerous verbal exchanges between attendees and counter-protesters.

