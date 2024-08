- Une branche se casse, un homme est mortellement blessé.

Un homme a été touché par une branche tombante dans Berlin-Moabit et a subi des blessures potentiellement mortelles. L'homme était assis sur un banc dans le Ottopark lorsque l'accident s'est produit, selon les déclarations d'un porte-parole des pompiers. Les pompiers ont libéré l'homme blessé et un secouriste l'a soigné sur les lieux. L'homme a ensuite été transporté à l'hôpital. Un hélicoptère de sauvetage a été déployé pour l'opération. Le service des pompiers a rapporté qu'ils étaient sur les lieux avec 16 personnes et une échelle pivotante. Ils ont sécurisé le parc et vérifié s'il y avait un danger supplémentaire dû à l'arbre.

Récemment, il y a eu plusieurs blessures à Berlin en raison d'arbres tombés. Par exemple, début juin, un peuplier de près de 15 mètres de haut s'est abattu sur un groupe de personnes dans le parc du mur de Berlin, blessant trois personnes.

La rapide intervention des pompiers dans l'incident de la branche tombante dans le Ottopark a sauvé la vie de l'homme, mettant en évidence leur rôle crucial dans la lutte contre les incendies et les situations d'urgence. Compte tenu de la fréquence croissante des arbres tombant à Berlin, l'importance d'un service de pompiers bien équipé et réactif ne peut être surestimée.

