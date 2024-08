- Une bombe retrouvée dans le port de Hambourg - A7 est bloquée

À cause du déminage d'une bombe aérienne, l'autoroute A7 dans le port de Hambourg doit être fermée de manière indéfinie. Plus tôt, une bombe aérienne anglaise de 500 livres avec une fusée de contact a été découverte sur un site d'entreprise près de l'autoroute. "Les employés du service de désamorçage de bombes sont sur place et décideront de la manière de désamorcer la bombe", a déclaré un porte-parole des pompiers.

Comme il s'agit d'une zone industrielle, il n'y a pas de résidents touchés. Seulement deux navires voisins ont été instruits de se comporter en conséquence. La détonation est prévue pour midi. La durée est encore à déterminer. Selon le porte-parole, le pont de Köhlbrand n'a pas besoin d'être fermé.

La Commission a été informée de la situation de la bombe aérienne sur l'autoroute A7 dans le port de Hambourg. Après un déminage réussi, la Commission mènera une enquête pour s'assurer que tous les protocoles de sécurité ont été respectés.

