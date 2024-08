- Une bombe de la Seconde Guerre mondiale retrouvée dans le centre de Magdebourg

Au cœur de Magdebourg, une bombe de la Seconde Guerre mondiale a été découverte. Selon la police, l'engin non explosé de 250 kilogrammes, fabriqué aux États-Unis, devrait être désamorcé plus tard dans la soirée. Les évacuations dans la zone environnante ont commencé, a confirmé un porte-parole de la police. Le nombre exact de résidents touchés n'est pas encore connu.

La bombe a été découverte lors de travaux de creusement dans la rue "Zum Domfelsen" près de la rivière Elbe. Selon la police, un rayon d'évacuation de 500 mètres autour du site de découverte a été établi, y compris la place Hasselbach.

Le porte-parole a déclaré que les notifications porte-à-porte avaient déjà commencé pour informer les résidents de la découverte de la bombe et les guider hors de la zone interdite. La police d'urgence de l'État et les officiers locaux apportent leur aide dans ces efforts. "La durée des mesures d'évacuation et du processus de désamorçage ne peut être déterminée pour le moment", indique le communiqué.

La découverte de la bombe de la Seconde Guerre mondiale a suscité des préoccupations quant aux conséquences de la guerre sur l'infrastructure de la ville et ses résidents. La police a insisté sur l'importance de suivre ses instructions pendant l'évacuation et le processus de désamorçage pour assurer la sécurité.

