- Une bombe de la Première Guerre mondiale désamorcée à Cologne

À Cologne, une bombe de la Seconde Guerre mondiale a été désamorcée avec succès une fois de plus. La ville de Cologne a annoncé cela, ayant évacué une zone dangereuse d'un kilomètre de rayon. La bombe de 20 tonnes de la Seconde Guerre mondiale a été découverte lundi lors de travaux de construction à Porz-Westhoven.

Environ 7 000 habitants ont dû quitter leur domicile tôt le matin en raison du désamorçage. Une clinique, une maison de retraite et la gare de marchandises ont également dû être évacuées. Les patients de la clinique ont été transférés dans d'autres établissements. Un abri temporaire a été installé dans un parc sportif pour les évacués qui ne pouvaient pas rester chez des proches.

Refus d'évacuation

Deux personnes dans l'abri temporaire ont dû être traitées pour des problèmes liés à la chaleur. Pour améliorer la ventilation, les pompiers ont installé des ventilateurs dans la salle.

Un homme a également refusé de quitter son appartement dans la zone dangereuse. Les pompiers ont dû forcer l'entrée et évacuer l'homme et ses deux chiens. Les chiens ont été emmenés dans un refuge pour animaux. Selon la ville, l'homme devra payer les frais d'opération et encourt une amende administrative.

Il y a à peine une semaine, deux bombes de la Seconde Guerre mondiale ont été désamorcées avec succès dans la ville cathédrale. Environ 10 000 personnes, ainsi qu'un hôpital, deux cliniques et des maisons de retraite, ont été affectées par les évacuations dans les quartiers de Lindenthal et de Rodenkirchen.

Les trouvailles d'engins non explosés (ENE) ne sont pas rares à Cologne et sont souvent accueillies avec une certaine indifférence par les habitants. De nombreux vestiges de la Seconde Guerre mondiale sont encore enterrés. Environ la moitié des raids aériens contre l'Allemagne nazie étaient concentrés sur la Rhénanie-du-Nord-Westphalie actuelle, en raison de l'importance industrielle alors prépondérante de la région du Ruhr et de la proximité géographique des villes de l'ouest de l'Allemagne avec l'Angleterre.

Les effets des évacuations forcées sur les habitants concernés sont encore à comprendre pleinement. La découverte et le désamorçage répétés de bombes de la Seconde Guerre mondiale à Cologne soulignent les impacts à long terme de la guerre sur l'infrastructure urbaine.

Lire aussi: