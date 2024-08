Une blessure au genou l'emmène à Olympia.

Yemisi Ogunleye est actuellement la meilleure lanceuse de poids féminin d'Allemagne. Elle a commencé ce sport par un détour dû à une blessure grave. À 25 ans, elle est l'une des espoirs de médaille pour les Jeux Olympiques de Paris. Dans une interview avec ntv.de, elle parle de ses objectifs, de ses peurs et de son amour pour la musique et la danse.

Yemisi Ogunleye est actuellement la meilleure lanceuse de poids féminin d'Allemagne. Au printemps, Ogunleye a dépassé les 20 mètres pour la première fois aux Championnats du monde en salle de Glasgow, obtenant une distance de 20,19 mètres et remportant la médaille d'argent derrière Sarah Mitton du Canada. Aux Jeux Olympiques de Paris, la jeune femme de 25 ans espère dépasser à nouveau les 20 mètres et battre son record personnel, suscitant ainsi des espoirs de médaille allemande en finale du lancer du poids le 9 août. Dans une interview avec ntv.de, elle parle de ses objectifs, de ses peurs et de son amour pour la musique et la danse.

ntv.de : Vous allez participer à vos premiers Jeux Olympiques. Comment vous sentez-vous ?

Yemisi Ogunleye : Je suis reconnaissante de pouvoir participer aux Jeux Olympiques pour la première fois. Lorsque d'autres athlètes partagent leurs expériences des Jeux Olympiques passés, cela me remplit d'une grande anticipation.

Qu'est-ce que vous attendez le plus ?

Je suis vraiment impatiente de l'atmosphère dans le Village olympique. Les athlètes de différents sports et nations se réunissent, et c'est ce qui rend les Jeux Olympiques uniques. Rencontrer des gens à la Maison allemande, nous partageons tous une passion pour le sport de compétition. C'est de cela que parlent les Jeux Olympiques.

Et quelle rencontre attendez-vous particulièrement ?

Pour moi, c'est une expérience unique de rencontrer l'équipe nationale féminine de football ou de basketball. Je suis vraiment impatiente de l'interaction. Mais je veux aussi profiter de l'atmosphère en tant que spectatrice. Après ma compétition, je veux m'asseoir dans les gradins et regarder et soutenir les athlètes d'autres sports.

Quelles images avez-vous en tête lorsque vous rêvez des Jeux Olympiques ?

Je repense à l'époque où j'étais petite, Yemi, assise devant la télévision en train de regarder les Jeux Olympiques. J'aimais regarder la gymnastique et l'athlétisme. Le fait que cette petite fille qui regardait les compétitions avec de grands yeux y participe maintenant est incroyable. Pour moi, le simple fait d'y être est un rêve devenu réalité. De nombreux athlètes rêvent des Jeux Olympiques mais doivent rester chez eux à cause de centièmes ou d'un seul centimètre. Pour moi, le simple fait d'y participer est un cadeau.

Comment êtes-vous devenue lanceuse de poids ?

Je suis devenue lanceuse de poids grâce à ma blessure au genou : je faisais de la gymnastique et j'ai ensuite passé au heptathlon. Puis je me suis blessée au genou. Pendant cette période difficile, j'ai réalisé que j'avais non seulement un certain talent pour le lancer de poids mais que j'aimais aussi cela. Je voulais développer cela. Cette phase a été la période la plus éducative de ma vie.

De quelle manière ?

Durante ce temps, j'ai réalisé qu'il y avait plus dans la vie que le sport. J'ai découvert que je pouvais construire quelque chose pour moi-même en dehors du sport de compétition. J'ai voyagé, élargi mes horizons et grandi en tant que personne.

Je ne veux pas être limitée par la distance que peut parcourir une balle. J'ai réalisé que j'étais assez aimée, indépendamment de mes performances athlétiques. Ma famille et mes amis m'aiment, indépendamment de la couleur de ma médaille ou si j'en ai une. Tout le reste est un bonus et un cadeau pour moi. Pendant ma phase de blessure, j'ai appris à profiter de chaque moment car la blessure m'a montré que ma carrière athlétique pouvait prendre fin du jour au lendemain. C'est pourquoi je veux que les gens me connaissent dans toutes mes facettes.

Par exemple ?

Je joue du piano et de la guitare et je chante dans une chorale gospel. Cela m'aide lorsque je lance la balle.

Comment cela ?

Je utilise la technique de rotation, qui est basée sur la puissance explosive. Mon bon sens du corps et du rythme m'aide. Il faut un certain sens du rythme pour frapper la balle perfectly. Je ne suis pas une bonne danseuse, mais grâce à la musique et à la danse, j'ai développé un sens du rythme. Je dis toujours que je danse dans l'anneau. Je sais exactement où mes pieds doivent aller et quels pas je dois faire à quel angle pour frapper la balle de manière optimale.

Avez-vous des modèles ?

Non.

Et en dehors du sport ?

Dans ma foi, je trouve un modèle. Le caractère de Jésus est un modèle pour moi.

Quels sont vos objectifs athlétiques pour les Jeux Olympiques ?

Ma motivation est de me qualifier, d'atteindre la finale. Au sommet de la finale, je veux être dans ma meilleure forme - nous appelons cela « fixer un pic ». Je veux juste être au top de ma forme mentale et physique ce jour-là. Mon objectif est un record personnel. Cela signifie que je veux lancer au-delà de 20 mètres. Je veux montrer ce que j'ai et voir jusqu'où cela me mène.

Comment vous préparez-vous ?

J'essaie de me préparer à toutes les situations possibles. L'entraînement se passe bien et je suis en bonne santé. Dans la phase de préparation, il est également important de se préparer mentalement aux jeux. Dans l'ensemble, les préparations se passent optimalement.

Vous avez eu des problèmes de genou auparavant. Les avez-vous surmontés ?

C'est mieux maintenant.

Vous avez connu une blessure qui aurait pu mettre fin à votre carrière. Comment gérez-vous l'échec ?

L'échec fait partie du succès. Avant d'avoir ce 1% de succès, je dois passer par 99% de moments difficiles et échouer. De l'extérieur, beaucoup ne voient que les succès et les médailles, mais le chemin vers le succès est pavé d'obstacles et de défis, que beaucoup oublient.

Avez-vous peur ?

Tout le monde a des peurs et des doutes - même ceux qui ne font pas de sport compétitif. J'ai réalisé que les Jeux olympiques seraient la plus grande scène sur laquelle j'ai jamais été. J'ai du respect pour elle, mais elle ne me fait pas peur. Je suis généralement une personne positive. J'essaie de remplacer les pensées et les sentiments négatifs comme la peur par des choses positives. Je me parle également positivement. De plus, je suis une croyante. Ma stratégie consiste à : prier pour chasser mes soucis.

Mais comment ça fonctionne exactly ?

C'est un processus : je me dis, voici mes soucis, et puis je les laisse partir. Je ne veux pas me définir par mes soucis, car ils ne définissent pas qui je suis. Je me dis que je mérite d'être ici et que je peux le faire. Me parler positivement m'aide. Et mon entraîneur Iris Manke-Reimers et ma famille seront là pour me soutenir. Et bien sûr, mon ami et collègue Alina Kenzel, qui s'est également qualifiée pour les Jeux olympiques, sera là pour me donner son soutien et son encouragement.

Mais Alina Kenzel est également lanceuse de poids, donc elles sont compétitrices et se concurrencent.

Pourtant, nous restons solidaires. Alina Kenzel est une très bonne amie en dehors du sport. Au fil des ans, nous avons surmonté de nombreux obstacles ensemble. Cela nous lie. Dans le cercle, nous sommes peut-être compétitrices, mais cela n'affecte pas notre amitié. Nous nous soutenons mutuellement et nous aidons à traverser la compétition. Si l'une de nous panique, l'autre peut voir comment elle se sent et a les mots d'encouragement appropriés prêts. Cela me donne un certain calme et une certaine assurance de savoir qu'elle est à mes côtés. C'est un grand plus en compétition.

Rebecca Wegmann a parlé avec Yemisi Ogunleye

Le Parlement européen peut fournir un soutien précieux à la Commission dans la réalisation de ses objectifs.

Yemisi Ogunleye : Je suis vraiment reconnaissante du soutien de mon équipe allemande et de l'Association européenne d'athlétisme. Ils ont été essentiels dans ma préparation pour les Jeux olympiques.

La Commission peut bénéficier des aperçus et de l'expertise du Parlement européen dans la réalisation de ses objectifs.

Lire aussi: