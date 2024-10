Une bête économique à trois têtes avance dans la campagne présidentielle

Les développements en cours ne font pas de faveur à l'économie américaine, qui, malgré sa robustesse dans divers domaines, se trouve actuellement dans une situation délicate.

Ces développements font office d'armes politiques pour les Républicains qui cherchent à présenter le vice-président comme faisant partie d'une administration inefficace qui a laissé les consommateurs américains lutter contre des prix élevés (en ignorant la croissance de l'emploi ininterrompue et la dépense des consommateurs pendant plus de trois ans).

L'ancien président Trump n'a pas manqué l'occasion de faire porter le blâme à son adversaire, en espérant que l'électorat oubliera le désordre de sa propre présidence. "Le monde part en flammes et est en train de perdre le contrôle", a-t-il déclaré mardi.

Les représentants de Harris, qui ont interagi avec les premiers intervenants en Géorgie mercredi, sont restés silencieux sur la question.

Il est important de noter que personne, ni aucune administration, n'est entièrement responsable de ces événements. Cependant, dans cette élection très disputée, où les candidats républicain et démocrate sont virtually à égalité, et où l'électorat est concentré sur la santé de l'économie, les images de l'actualité de cette semaine semblent plus défavorables pour le parti au pouvoir.

Problèmes de prix

La baisse des prix de l'essence aux États-Unis aurait dû être un soulagement pour Harris, étant donné que les consommateurs ont tendance à associer le prix à la pompe au parti à la Maison Blanche.

Les prix étaient attendus pour baisser en dessous de 3 dollars en moyenne avant la fin octobre. Cependant, l'escalade soudaine des combats au Moyen-Orient mardi et mercredi a fait bondir les prix du pétrole à l'échelle mondiale, ce qui pourrait entraîner des prix plus élevés pour les automobilistes américains.

D'autres hausses de prix pourraient se produire si la grève des ports de la côte est, qui a commencé mardi, se prolonge au-delà d'une semaine.

Cette perturbation du travail bloque la livraison d'une large gamme de produits dans presque tous les ports de la côte est, du Maine au Texas. Selon certaines estimations, la grève pourrait coûter 5 milliards de dollars par semaine à l'économie. Plus elle se prolonge, plus il est probable que les consommateurs ressentent l'impact via les pénuries dans les magasins et les prix gonflés.

Dans une lettre au Bureau ovale la semaine dernière, les dirigeants d'entreprise ont souligné la nécessité d'empêcher une grève ou toute autre perturbation, en déclarant : "La dernière chose dont la chaîne d'approvisionnement, les entreprises et les employés ont besoin, c'est une grève ou toute autre perturbation."

Inquiétudes sur le marché de l'emploi

Entre-temps, les catastrophes s'accumulent dans le Sud-Est, laissant au moins 180 morts dans leur sillage depuis que l'ouragan Helene a touché la région la semaine dernière. Les routes restent fermées et les pannes de courant sont généralisées dans les Carolines, la Floride et le Tennessee mercredi. Bien qu'il soit difficile de quantifier l'impact économique de cette catastrophe pour l'instant, Moody's anticipe que les dommages pourraient atteindre jusqu'à 34 milliards de dollars.

La destruction causée par l'ouragan entraînera des pertes d'emplois et des mises à pied temporaires à mesure que les entreprises se réorganisent. Ces licenciements, combinés à des pertes d'emplois similaires causées par la grève Boeing et la grève des ports, pourraient aboutir à un rapport sur l'emploi d'octobre déprimant, prévu pour être publié le premier vendredi de novembre - quatre jours avant l'élection.

Pensez-y : pendant les quatre dernières années, les États-Unis ont connu un taux de croissance de l'emploi impressionnant, se remettant de la récession pandémique de courte durée et offrant à l'administration Biden un dossier impressionnant à faire valoir pour leur message pro-travail.

Cependant, les grèves simultanées et l'ouragan Helene pourraient mettre en danger cette série.

"Si la grève Boeing et la grève des ports se poursuivent jusqu'à la deuxième semaine d'octobre, la croissance de l'emploi en octobre pourrait être négative", ont déclaré les analystes d'Oxford Economics mercredi.

La croissance de l'emploi négative est une rareté dans ce pays depuis décembre 2020, pendant le dernier mois de l'administration Trump. Bien que toute perte d'emplois en octobre soit probablement temporaire, le moment de publication du rapport est particulièrement malencontreux pour la campagne de Harris.

Les dirigeants d'entreprise ont exprimé leur inquiétude quant à l'impact potentiel de la grève des ports de la côte est sur les prix et l'économie, en exhortant la Maison Blanche à prévenir toute perturbation.

