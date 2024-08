Une barre de son de qualité abordable à seulement 350 euros

Améliorer la sortie audio terne de la plupart des téléviseurs peut être fait efficacement avec des barres de son ou des plaques de son, qui peuvent être placées ou montées devant le téléviseur. Moins populaires mais tout aussi efficaces sont les plaques de son, où le téléviseur est positionné dessus.

Stiftung Warentest a écouté 21 enceintes home cinéma contemporaines, dont le prix varie entre 120 et 2000 euros. Leurs résultats montrent que le prix élevé n'est pas toujours synonyme de meilleures performances. En fait, certains modèles haut de gamme ne convainquent pas et présentent des imperfections dans la réponse auditive. À l'inverse, certains appareils abordables excellent dans leurs performances.

Seule une appareil reçoit la meilleure note

Le Nubert nuPro XS-8500 RC se place en tête de liste, obtenant la note 'très bonne' (1,4). Son son et sa consommation d'énergie sont les meilleurs de sa catégorie, tandis que sa maniabilité est également remarquable. Avec un prix de vente en ligne moyen de 1970 euros, cet appareil allemand est l'un des plus coûteux parmi les enceintes externes pour téléviseurs testées.

Encore plus cher, avec une note de 'très bon' pour le son uniquement, le Devialet Dione. Cette barre de son haut de gamme ne parvient pas à maintenir sa position élevée en raison d'une maniabilité satisfaisante et d'une consommation d'énergie simplement suffisante, ce qui lui vaut une note globale de 2,1 et une cinquième place.

Le LG DS95TR se place en deuxième position, équipé d'un caisson de basses et de deux enceintes satellites pour l'audio surround. Bien qu'il soit vendu autour de 1300 euros, il obtient des notes impressionnantes dans toutes les catégories, ce qui lui vaut une note de qualité 'très bonne' de 1,8.

Bon son à petit prix

Le Samsung HW-Q935GD/ZG se place en troisième position grâce à un son légèrement moins puissant mais toujours solide. Équipé d'un caisson de basses et de deux boîtiers supplémentaires, il obtient une note globale de 2,1 malgré son prix plus abordable d'environ 860 euros.

Plus économique, le Samsung HW-Q810GD/ZG, vendu environ 565 euros, obtient trois notes partielles bonnes et une note de qualité 'très bonne' de 2,0. Cependant, il n'est pas livré avec des enceintes satellites.

La barre de son 'bonne' la moins chère est le Denon DHT-S218, vendu environ 250 euros. Bien qu'elle ne dispose pas d'un caisson de basses, elle délivre un son satisfaisant. Sa maniabilité et sa consommation d'énergie sont exemplaires.

Le dispositif le plus abordable avec un son remarquable est le LG DS70TY, disponible pour environ 350 euros. Stiftung Warentest considère également sa maniabilité et sa consommation d'énergie comme remarquables et 'très bonnes' respectivement.

Malgré les options concurrentes, l'importance des tests techniques pour évaluer les performances audio est évidence. Par exemple, la barre de son haut de gamme 'Devialet Dione', malgré son prix élevé, ne parvient pas à maintenir sa qualité sonore supérieure en raison de sa maniabilité et de sa consommation d'énergie.

D'un autre côté, certains appareils abordables comme le 'LG DS70TY' et le 'Denon DHT-S218', malgré leur prix abordable, ont des qualités sonores remarquables, le LG DS70TY obtenant même des notes 'très bonnes' pour sa maniabilité et sa consommation d'énergie.

