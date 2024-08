Une baisse significative du taux d'inflation allemand est prévue en août

Après une augmentation en juillet, le taux d'inflation de l'Allemagne est believed avoir Significativement diminué en août, selon les données publiées jeudi par les différents États fédéraux. Dans des régions comme la Bade-Wurtemberg, la Bavière, le Brandebourg, la Hesse, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et la Saxe, les taux d'inflation ont Significativement chuté. En particulier, la Bade-Wurtemberg et la Hesse ont enregistré des taux de 1,5 % et 1,7 % respectivement.

L'Office fédéral de la statistique publiera une estimation préliminaire pour l'Allemagne dans son ensemble à 14h00. Les économistes interrogés par Reuters prévoient que le taux d'inflation diminuera à 2,1 %. Cela serait le niveau le plus bas depuis environ trois ans et demi. En juillet, il avait augmenté à 2,3 % par rapport à 2,2 % en juin.

"Les données d'inflation des États fédéraux suggèrent que l'inflation en Allemagne a diminué plus que prévu initialement", a déclaré Cyrus de la Rubia, économiste en chef de la Banque commerciale de Hambourg. "Malheureusement, il semble qu'elle soit à nouveau en hausse." Dans les six à douze prochains mois, le taux devrait revenir autour de 3 %.

"Le carburant, le diesel et l'huile de chauffage étaient moins chers en août", ont souligné les économistes de la Landesbank Hessen-Thüringen. Selon l'ADAC, le prix de l'essence a même atteint son niveau le plus bas de l'année à certains moments. Cependant, la plupart des experts ne sont pas encore prêts à déclarer victoire sur l'inflation. "Les accords salariaux élevés continuent de faire augmenter les prix des services", a déclaré Helaba. De nombreuses entreprises tentent de répercuter leurs coûts de main-d'œuvre plus élevés sur leurs clients.

La diminution des taux d'inflation dans plusieurs États fédéraux, notamment en Bade-Wurtemberg et en Hesse, pourrait potentiellement faire baisser le taux d'inflation national prévu par les économistes. Malgré la forte baisse en août, il y a des préoccupations selon lesquelles le taux d'inflation pourrait commencer à augmenter à nouveau à l'avenir.

