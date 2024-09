Une baisse inattendue de l'indice ZEW - " déclin, détresse et impuissance "

Les experts économiques sont de plus en plus pessimistes quant au paysage financier de l'Allemagne. L'indice ZEW a chuté de manière inattendue et significative. Un analyste a observé qu'il n'y avait aucun signe d'espoir à l'horizon. L'atmosphère est prévue pour rester sombre jusqu'aux élections.

Les spécialistes financiers évaluent la situation économique de l'Allemagne aussi négativement qu'ils l'ont fait depuis la récession due au Corona il y a plus de quatre ans. "La perspective d'une reprise économique rapide s'amenuise", a déclaré le président du ZEW, Achim Wambach, concernant l'évolution. Les économistes des banques partagent le même sentiment. "L'optimisme du printemps a disparu", a déclaré le chef économiste de la Deutsche Bank Research, Robin Winkler. "Un automne morose approche."

Alexander Krüger, chef économiste de Hauck Aufhäuser Lampe, a été encore plus franc. Il a décrit les données comme peignant un tableau de "chute, crise et désespoir". Il a également élaboré: "Surtout l'évaluation négative de la situation suggère un autre trimestre de croissance stagnante." Les attentes ont également chuté depuis qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. "Un changement d'humeur n'est pas prévu avant les élections fédérales de 2025", prévoit l'économiste. Si la récession persiste, le gouvernement continuera à lutter avec le budget.

L'indice ZEW pour la situation actuelle a chuté de 7,2 points à moins 84,5 points en septembre, comme l'a rapporté le Centre de recherche économique européenne affilié au ZEW à Mannheim. Il s'agit de la valeur la plus basse depuis mai 2020, lorsque la pandémie de corona a entraîné une baisse. L'indice pour la perspective future a chuté de 15,6 points à 3,6 points. Il s'agit de la troisième baisse consécutive et de la valeur la plus basse depuis presque un an. Les économistes n'avaient prévu qu'une baisse à 17,0 points.

"Le nombre d'optimistes et de pessimistes pour la perspective économique est maintenant équilibré", a déclaré le président du ZEW, Achim Wambach. Malgré l'assouplissement de la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) en juin et en septembre en baissant son taux d'intérêt directeur, "la plupart des répondants semblent avoir déjà intégré la décision d'intérêt de la BCE dans leurs attentes", a-t-il ajouté.

Actuellement, l'Allemagne est techniquement en récession. Le PIB a diminué de 0,1 % au deuxième trimestre, après une croissance de 0,2 % au premier trimestre de l'année. Deux trimestres négatifs consécutifs sont considérés comme une récession.

"Pour une reprise durable, les carnets de commandes des entreprises allemandes devraient reprendre", dit le chef économiste de la VP Bank, Thomas Gitzel. Cependant, "c'est exactly le problème à l'heure actuelle", regrette-t-il. En particulier les industries engagées dans la concurrence internationale, telles que l'automobile et l'acier, sont confrontées à des difficultés. "Les industries automobile et acier font face à de mauvaises nouvelles", confirme l'analyste économique de la DZ Bank, Christoph Swonke. "Les licenciements ne peuvent plus être exclus." Cette incertitude affecte également les consommateurs.

Compte tenu des difficultés financières de l'Allemagne, les appels à renforcer l'Union économique et monétaire au sein de la zone euro se font de plus en plus forts. Malgré les efforts de la Banque centrale européenne pour stimuler l'économie par la politique monétaire, le pessimisme parmi les analystes financiers suggère que l'Allemagne pourrait avoir besoin de plus de réformes structurelles pour sortir de cette récession.

