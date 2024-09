Une baisse des bénéfices de FedEx suggère un ralentissement économique

La société, souvent considérée comme un baromètre de l'économie des États-Unis et mondiale par les investisseurs, se concentre principalement sur la satisfaction des besoins des clients commerciaux qui transportent des marchandises vers d'autres entreprises. À l'inverse, les consommateurs individuels, qui contribuent considérablement à l'activité économique américaine, passent au second plan. Selon le PDG Rajesh Subramaniam, les expéditions liées au commerce électronique montrent à nouveau des signes de croissance.

Néanmoins, les clients industriels posent des problèmes à FedEx, entraînant une baisse de 14 % de ses actions (FDX) le vendredi.

Subramaniam a reconnu que l'économie industrielle faible impactait négativement les volumes de l'entreprise (de l'entreprise à l'entreprise), dépassant les attentes, et nécessitant des ajustements. Il a également clarifié que les expéditions liées à la production industrielle génèrent les plus hauts revenus et bénéfices pour l'entreprise.

La société a déclaré que cette situation avait entraîné une diminution de la demande de services prioritaires ainsi qu'une augmentation de la demande de services différés.

FedEx, une entreprise fondée et prospère grâce à la nécessité de livrer des colis rapidement, tire son nom de ce besoin. À mesure que la conscience des coûts augmente chez les consommateurs, elle représente un défi pour l'entreprise.

Durante l'appel des investisseurs, le directeur financier John Dietrich a mis en évidence les changements marquants dans le passage des services prioritaires aux services différés, tout en maintenant que les volumes totaux étaient généralement robustes.

Les résultats décevants ont été rapportés un jour après que la Federal Reserve a annoncé une baisse des taux d'intérêt plus importante que prévu de demi-point de pourcentage pour stimuler l'activité économique américaine. Subramaniam a intégré cette baisse dans ses commentaires aux analystes.

"La profondeur des baisses de taux de la Fed hier en dit long sur le climat économique actuel", a déclaré Subramaniam. "Nous n'attendons pas de reprise majeure dans le secteur industriel pour le reste de cette année."

Au contraire, le président de la Federal Reserve, Jerome Powell, a déclaré mercredi que la baisse des taux visait à soutenir le marché du travail. "Le marché du travail reste solide, et notre objectif avec notre action politique aujourd'hui est de maintenir sa solidité", a ajouté Powell. "En somme, cela s'applique également à l'ensemble de l'économie américaine : elle est dans une situation robuste, avec un taux de croissance stable, une inflation en baisse et un marché du travail vibrant. Notre principal objectif est de préserver cet état."

Subramaniam a exprimé un optimisme prudent selon lequel la production industrielle pourrait s'améliorer marginalement début 2025. Cependant, il a souligné que, dans l'environnement actuel, les attentes de croissance sont limitées.

Inévitablement, FedEx a rencontré des coûts supplémentaires, principalement liés aux salaires.

Les actions de FedEx avaient augmenté de 21 % jusqu'à la clôture du jeudi avant la baisse subsequente le vendredi.

Malgré la demande accrue pour les services différés, la diminution de la demande de services prioritaires impacte négativement les revenus et les bénéfices de FedEx, car ils tirent les plus hauts bénéfices des expéditions de l'entreprise à l'entreprise. L'économie industrielle faible contribue également à la baisse des volumes de l'entreprise à l'entreprise, nécessitant des ajustements dans la stratégie de l'entreprise.

