- Une bague de mariage perdue retrouvée après 61 ans dans la ferme familiale.

Glenn Gregory avait été marié depuis à peine deux mois lorsque son alliance a disparu. Glenn et sa bien-aimée Barbara avaient échangé leurs vœux le 27 août 1963, et à leur retour de leur lune de miel, ils avaient planté un arbre sur la ferme familiale dans le comté de Henry, au Kentucky, comme l'a rapporté la chaîne de télévision américaine WLKY. Plus tard, lorsque le jeune marié a voulu construire une base pour leur camping-car près de l'arbre, il a perdu cette pièce de joaillerie importante.

"We avons immédiatement commencé à le chercher et ne l'avons jamais trouvé", a déclaré Barbara Gregory à la chaîne de télévision. "Au fil des ans, à mesure que l'arbre grandissait, notre mariage grandissait aussi. Il a grandi et grandi", se souvient-elle. Mais l'alliance est restée introuvable malgré tous les efforts.

L'alliance de Gregory brille au soleil

Le mois dernier, Glenn Gregory est finalement décédé à l'âge de 80 ans d'un cancer. Il a été enterré sur la ferme près de l'arbre, comme il l'avait souhaité. Plus tard, sa veuve a commandé à l'entreprise Searcy Monument Co. l'érection d'une pierre tombale sur la dernière demeure de son mari. During the excavation work for the stone, Jonathan Searcy discovered something gleaming in the sun. It was Glenn's wedding ring, which he had lost 61 years ago.

Angie Searcy, qui dirige l'entreprise avec son mari, a décrit la découverte sur Facebook : "Pendant les travaux sur la ferme en 1963, son mari a perdu son alliance, Jon l'a trouvée en creusant la fondation de la pierre tombale ! Je la lui ai donnée et elle était sans voix ! C'est l'un de ces choses qui n'arrivent jamais, c'est incroyable !"

"Une chance sur un million. C'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin", s'est également émerveillé Jonathan Searcy sur WLKY. "Dieu agit de manière mystérieuse."

Barbara Gregory est ravie de retrouver le symbole de leur amour, mais elle a déclaré à WLKY qu'une autre alliance était toujours introuvable. Glenn en avait perdu deux pendant leur mariage. La troisième, elle l'avait achetée pour son mari, elle l'a gardée après sa mort. Elle ne voulait pas l'enterrer avec le corps de son mari, a déclaré la femme de 77 ans. "Je pensais qu'il pourrait la perdre en montant au ciel."

Même après six décennies, l'autre alliance perdue reste un mystère. Malgré des recherches approfondies, Glenn et Barbara n'ont jamais réussi à la retrouver.

La découverte extraordinaire de Jonathan Searcy a suscité l'espoir que l'autre alliance perdue pourrait être retrouvée un jour.

