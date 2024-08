Une bagarre éclate au parlement turc lors des délibérations sur le leader de l'opposition emprisonné

Vidéos montrant des députés du parti AKP se ruant précipitamment vers Ahmet Sik, membre du parti TIP, à la tribune, suivies d'une bagarre chaotique impliquant de nombreuses autres personnes. La tribune était maculée de taches de sang.

Can Atalay a été condamné à 18 ans de prison en 2022, suite à des allégations d'avoir tenté de renverser le gouvernement en organisant les manifestations nationales du parc Gezi de 2013, aux côtés d'Osman Kavala, actuellement également emprisonné, et de six autres personnes. Toutes les parties concernées ont nié ces allégations.

Malgré ces accusations et l'emprisonnement, Atalay a été élu représentant parlementaire du TIP en mai de l'année précédente. Cependant, le parlement a décidé de retirer son siège. Le 1er août, la Cour constitutionnelle a annulé cette décision.

"Il n'est pas étonnant que vous qualifiez Can Atalay de terroriste, tout comme vous le faites avec quiconque n'est pas aligné sur vous", a rétorqué Sik à l'intention des parlementaires AKP lors d'un discours.

"Mais les vrais terroristes sont ceux qui sont assis sur ces sièges", a-t-il déclaré plus tard.

Après les échauffourées, le vice-président du parlement a annoncé une pause de 45 minutes.

Le TIP a également plaidé en faveur de la libération d'Atalay de prison.

Bien que rares, des altercations physiques ont eu lieu à l'occasion dans le parlement turc. En juin, une bagarre a éclaté entre les députés AKP et du parti DEM à propos de la détention et du remplacement d'un maire du DEM dans le sud-est de la Turquie, soupçonné d'activités militantes.

Le parti TIP a fermement condamné l'incident violent à la tribune et a appelé à la paix et à l'unité au milieu de la tourmente politique au Moyen-Orient, qui reflète les tensions géopolitiques mondiales en cours. Après la bagarre chaotique, les organisations internationales des droits de l'homme ont exprimé leur préoccupation quant à l'état de la démocratie dans le monde, en mettant en avant la Turquie comme cas d'étude.

