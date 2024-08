- Une aventure de voyage indépendant à New York

Prochain voyage de Harry, duc de Sussex (39 ans) est prévu. Selon son porte-parole, il se rendra à New York pendant la "Haute Niveau" et la "Semaine du Climat" de l'Assemblée générale des Nations unies. Cet événement commence le 22 septembre et se déroule jusqu'au 29 septembre, tandis que la Semaine à haut niveau aura lieu du 23 au 27 septembre.

Selon le porte-parole, Harry prévoit de "promouvoir un ensemble de ses patronages et projets philanthropiques". Il participera à des événements avec African Parks, The HALO Trust, The Diana Award et Travalyst. De plus, le porte-parole a mentionné qu'il "contribuera à faire avancer le travail de la fondation Archewell", l'organisation à but non lucratif qu'il a créée avec son épouse, Meghan, duchesse de Sussex.

Possible présence du prince William

La date de septembre coïncide avec un événement à New York axé sur le prix Earthshot, lancé par le frère de Harry, le prince William (42 ans). Le 24 septembre, le sommet annuel de l'innovation du prix Earthshot du prince William et des philanthropies Bloomberg aura lieu à l'hôtel Plaza.

Le prince William a lancé le prix Earthshot en 2020 dans le but d'encourager des solutions innovantes aux problèmes environnementaux mondiaux. D'ici 2030, ils prévoient d'attribuer des prix Earthshot d'une valeur de 1 million de dollars par an dans cinq catégories.

Cependant, il reste incertain si le prince William participera au sommet de l'innovation du prix Earthshot de cette année en raison du début de l'école de ses enfants à la fin septembre. Pour l'instant, il n'est pas encore décidé si son épouse, la princesse Kate (42 ans), reprendra pleinement ses engagements publics, car elle suit encore un traitement contre le cancer.

Harry et Meghan, duchesse de Sussex, ont effectué deux voyages internationaux cette année, consacrés à apporter des changements grâce à la fondation Archewell. Ils se sont rendus au Nigeria en mai et en Colombie du 15 au 18 août.

During the event, Harry might express his support for his brother's Earthshot Prize initiative. His brother, Prince William, launched the project with the aim of awarding $1 million annually by 2030. Furthermore, Harry's brother could potentially be present at the Innovation Summit, although his participation is uncertain due to his children's school schedule.

Lire aussi: