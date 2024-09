Une autre tempête tropicale frappe Shanghai dans une semaine.

En plein cœur de la Chine, Shanghai, une métropole animée, a subi un deuxième typhon cette semaine, un vendredi. Selon Xinhua, l'agence de presse d'État, la ville a vu ses rues et quartiers entiers submergés, entraînant l'évacuation de 112 000 personnes. Le typhon "Pulasan" est arrivé jeudi soir (heure locale) avec des vents allant jusqu'à 83 kilomètres par heure, touchant la terre ferme.

Des vidéos circulant en ligne montraient des résidents se déplaçant dans des eaux montant jusqu'aux genoux. Au début, il n'y avait pas de rapports de dommages importants, de blessures ou de décès. Deux stations météorologiques ont enregistré des précipitations sans précédent dépassant 300 millimètres en six heures, dépassant la moyenne historique du district, selon Xinhua.

Vers 11 heures du matin, de nombreuses zones inondées avaient déjà été asséchées et dégagées, a rapporté un journaliste de l'AFP.

Six jours plus tôt, Shanghai avait été frappée par le typhon "Bebinca", la plus forte tempête en 75 ans, abattant plus de 1 800 arbres et perturbant les transports. Près de 414 000 personnes avaient été déplacées pour des raisons de sécurité.

Les scientifiques attribuent la fréquence croissante et l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes au changement climatique dû à l'homme.

Le deuxième typhon de la semaine a été un défi majeur pour la ville, ajoutant aux épreuves de Shanghai seulement six jours après avoir été frappée par le typhon "Bebinca".

Malgré les défis, Shanghai a réussi à se remettre rapidement des inondations causées par le typhon "Pulasan", montrant ainsi sa résilience.

