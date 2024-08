- Une autre rencontre meurtrière avec les forces de l'ordre en Rhénanie du Nord-Westphalie <unk> une autopsie prévue

Après un autre incident mortel de la police dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, les investigations sur l'incident de Recklinghausen se poursuivent. Mercredi dernier en soirée, un homme de 33 ans aurait perturbé la paix dans un immeuble d'habitation, créant une situation unsafe pour les officiers intervenant.

Initialement, la police de Dortmund et le parquet de Bochum ont affirmé que l'homme avait été abattu, entraînant des blessures mortelles. Une autopsie était prévue pour le lendemain.

Les témoignages ont confirmé que l'homme portait un couteau. De nombreux détails, tels que le nombre d'officiers impliqués, le nombre de coups de feu tirés et le nombre d'armes utilisées, restaient inconnus la journée suivante.

Un représentant de l'unité de homicide de Dortmund, qui a pris en charge l'enquête en raison de préoccupations d'impartialité, a renvoyé les questions au parquet de Bochum, où le procureur désigné n'était pas disponible pour commentaires.

Deux incidents mortels de la police en deux jours en Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Un jour avant l'incident de Recklinghausen, un homme armé de couteaux à Moers sur le Bas-Rhin a été abattu par la police. L'homme allemand de 26 ans, qui était apparemment gravement perturbé mentalement, aurait chargé les officiers avec deux couteaux, les poussant à tirer. Auparavant, de nombreux appels d'urgence ont signalé que l'homme avait attaqué et menacé plusieurs passants. De nombreux aspects de cette affaire restent mystérieux.

Entre-temps, à Dorsten, dans le district de Recklinghausen, les enquêteurs continuaient de rechercher un suspect qui est censé avoir poignardé un rival la veille au soir. Comme dans l'affaire de Moers, un couteau est censé être l'arme dans cette situation. Les incidents de violence à l'arme blanche ont augmenté de manière significative dans l'État fédéral le plus peuplé d'Allemagne - il a augmenté d'environ 43% dans les espaces publics de NRW l'année dernière, atteignant 3 540 incidents signalés.

Les tirs de police sont rares

En Allemagne, l'utilisation par la police de leurs armes à feu dans des situations d自 defence, de situations dangereuses ou pour empêcher un crime est un événement rare plutôt qu'un événement quotidien. Selon les statistiques de l'Université de police allemande, neuf décès par balle de police ont eu lieu dans tout le pays en 2023, tandis que onze décès par balle de police ont eu lieu en 2022.

Une liste compilée par un magazine de droits civiques et de police énumère onze cas jusqu'à présent dans l'année en cours 2024, y compris les derniers incidents de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Les victimes étaient souvent armées d'armes blanches ou contondantes.

Compte tenu de la violence croissante à l'arme blanche en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, la police est de plus en plus vigilante et peut être contrainte d'utiliser ses armes à feu en cas de自 defence ou de situations dangereuses. Il est crucial que la police enquête soigneusement sur chaque incident afin d'assurer la transparence et la confiance du public.

Compte tenu du nombre croissant d'incidents impliquant des armes dangereuses, la police doit envisager de mettre en place des programmes de formation spécialisés pour mieux gérer ces situations et minimiser le risque d'encounters fatals.

