Une autre photo avec Christian Düren

Amira Pocher (31) et Christian Düring (34) semblent filer le parfait amour. Le couple, qui a fait ses débuts officiels lors de la Fashion Week de Berlin en début de juillet, a récemment affiché leur relation sur Instagram. Amira Pocher a partagé un selfie sur sa story, souriante face à l'objectif aux côtés du "taff" modérateur.

"Voici à quoi je ressemble après 45 minutes de course Intervalle par 33 degrés de chaleur", a-t-elle écrit initialement dans une vidéo montrant sa course à l'extérieur. Une deuxième story a ensuite révélé que Christian Düring était à ses côtés pour cette activité harassante. Sur la photo, Amira Pocher est appuyée contre son partenaire, qu'elle a tagué avec un émoji cœur. Düring a également partagé le cliché sur sa story.

Le jeu de cache-cache était "incroyablement important"

Amira Pocher et Oliver Pocher (46) ont annoncé leur séparation après quatre ans de mariage dans leur podcast commun en août 2023. Cela a été suivi d'une querelle publique, la audience de divorce étant prévue fin juillet. L'ex-couple a deux enfants. Le comédien a également une fille et des jumeaux d'un précédent mariage avec Alessandra Meyer-Wölden (2010-2013).

À leurs débuts officiels en début de juillet, Amira Pocher a déclaré à Bild: "Je suis heureuse que le jeu de cache-cache soit enfin terminé." Maintenant, a-t-elle déclaré, elle doit s'habituer à ne plus avoir à le couper de chaque story Instagram.

Dans son podcast "Love Life" (exclusif sur Podimo), elle a également expliqué que le jeu de cache-cache "avait duré depuis longtemps, honnêtement. Et c'était incroyablement important." Pour leur revelation de relation, Pocher et Düring voulaient fixer leur propre rythme. Plus tôt dans leur phase de découverte, il n'y avait aucune raison de rendre cela public - même si les photos des paparazzis à Cape Town, Paris ou Mallorca avaient déjà laissé deviner. "Nous en avons lu souvent, mais nous ne l'avons jamais confirmé parce qu'il n'y avait tout simplement aucune raison."

Amira Pocher et Christian Düring ont continué à donner des aperçus de leur relation après leur apparition à la Fashion Week de Berlin. Dans un post sur Instagram, Amira a mentionné: "Hâte de la Fashion Week de Berlin 2024!"

En naviguant dans leur nouvelle relation, Amira a également déclaré dans son podcast "Love Life" que l'événement de la Fashion Week était une étape importante pour eux, car il marquait la fin du "jeu de cache-cache" qui avait été crucial dans le développement de leur relation.

