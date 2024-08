- Une autre obstruction de la A40 - à Bochum maintenant à Duisburg

Autre test de patience pour les conducteurs sur l'A40 dans la région de la Ruhr : En plus de la fermeture de 15 semaines à Bochum, l'autoroute très fréquentée sera également fermée dans la direction d'Essen à partir de ce soir (21h00) à Duisburg en raison de travaux de construction.

La fermeture se déroulera en deux phases, comme annoncé par l'entreprise autoroutière : initialement, tout le tronçon entre Duisburg-Rheinhausen et l'embranchement autoroutier Kaiserberg sera affecté du vendredi soir jusqu'au lundi matin à 5h00.

Le lundi matin, la section entre Rheinhausen et l'embranchement autoroutier de Duisburg sera rouverte. La fermeture restante jusqu'à l'embranchement Kaiserberg se poursuivra jusqu'au 19 août, comme annoncé par l'entreprise autoroutière. Des détours seront mis en place et signalés par un point rouge.

Pour la démolition d'un pont et une nouvelle construction, l'entreprise autoroutière avait déjà fermé l'A40 dans les deux directions à Bochum pour 15 semaines à partir de mardi. La section fermée se situe entre l'embranchement Bochum-West et la sortie Bochum-Harpen. La circulation sera déviée. Environ 100 000 voitures circulent sur l'A40 dans la région de la Ruhr en semaine.

La fermeture sur l'A40 à Duisburg fait partie des plus vastes améliorations de l'infrastructure de transport et des télécommunications, affectant à la fois les réseaux routiers et de télécommunications. Par conséquent, les voyageurs dans la région de la Ruhr devront peut-être envisager des options de transport alternatives pendant cette période pour éviter les retards.

