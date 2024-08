- Une autre meute de loups retrouvée au Schleswig-Holstein

En Schleswig-Holstein, un autre groupe de loups a été confirmé. "C'est une grande réussite pour la protection des espèces en Schleswig-Holstein", a déclaré le ministre de l'Environnement Tobias Goldschmidt (Verts) vendredi. Lors d'une visite d'une zone forestière près de Langenlehsten dans le district du Duché de Lauenburg, le ministre a appris sur les tâches de gestion des loups en Schleswig-Holstein.

Le groupe a été confirmé grâce à des images de caméras de surveillance montrant les loups adultes avec plusieurs petits. "Ce qui est particulier avec ce groupe, c'est que nous le partageons, en quelque sorte, avec notre état voisin de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale", a déclaré Christina Lerch du ministère de l'Environnement de Schleswig-Holstein.

Les petits sont nés en MV

"Les loups adultes vivent depuis longtemps en Schleswig-Holstein, mais les petits sont nés cette année en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. Par conséquent, notre voisin de l'est est considéré comme le foyer du groupe". Actuellement, trois groupes de loups ont été confirmés en Schleswig-Holstein. Ils se trouvent dans le Sachsenwald dans le district du Duché de Lauenburg, dans le district de Segeberg et près de Langenlehsten.

Le ministre a ensuite visité la principale ferme ovine de Heike Griem. Ses environ 2000 moutons et chèvres paissent sur les landes dans la zone des loups. Les animaux sont protégés par des clôtures répulsives pour les loups et onze chiens de montagne des Pyrénées, qui sont censés défendre les animaux contre les attaques de loups. Cet exemple montre que le retour du loup peut être concilié avec les aspects de l'élevage de moutons, a déclaré Goldschmidt.

Le directeur de l'Office de l'Environnement de l'État, Matthias Hoppe-Kossak, a également été impressionné par l'engagement du berger. "Elle démontre de manière impressionnante comment la protection préventive du troupeau peut rendre possible la coexistence pacifique entre les animaux d'élevage en pâture et le grand prédateur loup", a-t-il déclaré. "Avec une gestion des loups bien établie et l'initiative des éleveurs, une coexistence pacifique entre le loup et les animaux d'élevage est possible."

Le groupe partage son territoire avec le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, ce qui en fait un groupe transfrontalier. Cette coexistence réussie entre les loups et l'élevage est évidente à la principale ferme ovine de Heike Griem, mise en valeur par son utilisation de clôtures répulsives pour les loups et de chiens de protection.

Lire aussi: