- Une autre défense réussie de marcheurs aveugles à Cologne

À Cologne, un jour après l'évacuation due à la découverte d'une bombe non explosée, une autre bombe de la Seconde Guerre mondiale a été désamorcée avec succès. La bombe britannique de 500 kg, découverte lors de travaux de construction dans le quartier de Lindenthal mardi soir, a été rendue inoffensive mercredi soir, a annoncé la ville.

4 000 résidents ont dû quitter la zone dangereuse

Un défi particulier cette fois-ci a été l'évacuation de l'hôpital St. Elisabeth, l'un des hôpitaux les plus connus de la ville. Plus de 100 patients, dont 40 alités, ont dû être transportés. De plus, environ 4 000 résidents ont été affectés par l'évacuation de la zone dangereuse, 18 d'entre eux nécessitant un transport en ambulance. Après que la bombe ait été désamorcée, les barrages devaient être levés étape par étape, permettant aux gens de retourner chez eux.

Des bombes non explosées sont souvent découvertes à Cologne

Juste la veille, une bombe non explosée a été désamorcée dans le quartier de Rodenkirchen à Cologne. Selon la ville, environ 6 000 personnes ont dû quitter la zone dangereuse, y compris les résidents de maisons de retraite et les patients de deux cliniques de jour.

Les découvertes de bombes non explosées à Cologne ne sont pas rares et sont souvent accueillies avec une relative indifférence par les résidents. De nombreux vestiges de la Seconde Guerre mondiale sont encore enfouis sous terre. Environ la moitié des attaques aériennes contre l'Allemagne nazie étaient concentrées dans la Rhénanie-du-Nord-Westphalie d'aujourd'hui en raison de l'importance industrielle alors prépondérante de la Ruhr et de la proximité géographique des villes de l'ouest de l'Allemagne avec l'Angleterre.

