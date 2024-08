- Une autre défaite de test pour Kiel

La jeune pousse Holstein Kiel a connu sa quatrième défaite consécutive en amical, quelques jours seulement avant le début des matchs officiels. Contre l'équipe de Ligue 1 française AS Saint-Étienne, l'équipe de Bundesliga a perdu 2:3 lors d'un match amical de 120 minutes.

Alors que Shuto Machino mettait fin à la série de 487 minutes sans but de Kiel avec un penalty (39.), ils n'ont pas réussi à convertir d'autres occasions de qualité. Marko Ivezic a tout de même réussi à égaliser à 2:2 (97.).

"Bien sûr, c'est un amical," a déclaré Lewis Holtby, nommé capitaine par l'entraîneur Marcel Rapp, "mais c'est pire si nous avions perdu quatre fois en championnat." Il a critiqué : "Ce qui me dérange le plus, c'est que nous encaissons deux buts en dix minutes plus faibles et que nous ratons huit, neuf occasions à 100% tout au long du match. Nous devons travailler notre efficacité."

L'entraîneur Rapp n'est pas inquiet que la série de défaites contre Kaiserslautern (0:1), Mönchengladbach (0:1), Mainz (0:2) et Saint-Étienne (2:3) affecte la confiance de Kiel : "Nous voulons apprendre. Si nous avions choisi des adversaires plus faibles, nous aurions peut-être remporté quatre fois."

