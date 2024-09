- Une autre condamnation pour "faux mariages".

Un directeur de funérarium âgé de plus de cinquante ans, surnommé "Le Déceveur de Chagrin", a été condamné à deux ans et huit mois de prison par le Tribunal régional de Rostock pour pratiques trompeuses. L'homme a admis ses actes frauduleux dès le début du procès lundi. Il a arnaqué un couple âgé d'une somme importante, retardé les paiements aux artisans et violé des accords de prêt. Le tribunal a ordonné la confiscation d'environ 64 000 euros à titre de réparation.

Conformément à la demande de l'accusation, le juge a imposé la peine car le défendeur n'a montré aucun signe de regret ou de compréhension de l'immoralité de ses actes tout au long du procès. La peine a été prononcée dans le cadre d'une transaction pénale. En 2023, le directeur de funérarium a été condamné par le même tribunal à trois ans et dix mois de prison pour avoir escroqué plusieurs femmes de sommes importantes et exploité leur chagrin, selon le tribunal. Le verdict n'est pas encore définitif.

L'affaire du "Déceveur de Chagrin" a été portée devant la Cour de justice pour d'éventuelles autres malversations, compte tenu de son passé de tromperie. Malgré sa peine de prison, ses actes sans scrupules ayant des conséquences graves, il pourrait encore faire face à des accusations de violation du code de conduite professionnelle.

Lire aussi: