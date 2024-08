Une autre compagnie aérienne affiliée au groupe Lufthansa rencontre des revers

La guilde des aviateurs, Vereinigung Cockpit (VC), intensifie son arrêt de travail contre la compagnie de vacances de Lufthansa, Discover, pour sa troisième journée. À partir de 18h00 jeudi, les membres d'équipage responsables des opérations de fret de Lufthansa Cityline sont également appelés à rejoindre le boycott. La VC considère cela comme un geste de solidarité, son siège étant basé à Francfort.

Trois Airbus A321 de transport sont au centre de cette action industrielle. Tout au long de la durée du grève, le syndicat a planifié trois cycles de quarts de travail totalisant huit vols. Cependant, il reste incertain si ces vols seront annulés, car Lufthansa pourrait affecter des gestionnaires comme pilotes temporaires pour combler les absences.

Parallèlement, la grève principale chez Discover cause actuellement des perturbations minimales pour sa troisième journée. Selon la compagnie aérienne, seul un vol long-courrier et quelques connexions européennes ont été reprogrammés. Une fois de plus, trois vols court-courriers ont été réaffectés à des compagnies aériennes collaboratrices.

La guilde des aviateurs maintient sa position contre les perturbations, maintenant entrée dans sa troisième journée. Lors de ce troisième jour d'arrêt de travail, l'impact sur les opérations de Discover reste limité.

Lire aussi: