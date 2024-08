Une autre clinique de FIV en Alabama va fermer à la fin de l'année.

Après 20 années incroyables de service à notre communauté, il est avec émotion que nous annonçons la fermeture de la Médecine de la Reproduction de Huntsville, a déclaré le Dr Andrew Harper, directeur médical du clinic à Madison, dans un communiqué publié cette semaine sur Facebook.

La Médecine de la Reproduction de Huntsville cessera d'accepter de nouveaux patients à partir du 5 septembre, indique le communiqué.

La Médecine de la Reproduction de Huntsville a continué de fournir des services d'IVF pendant des semaines de chaos dans l'industrie de la fertilité en Alabama qui ont suivi la décision de la Cour suprême de l'État en février selon laquelle les embryons gelés sont des enfants et que ceux qui les détruisent pourraient être tenus responsables de la mort injustifiée.

Certains fournisseurs d'IVF en Alabama ont au moins suspendu temporairement les services d'IVF ce mois-là, craignant que la décision ne signifie qu'ils pourraient faire face à des conséquences légales chaque fois qu'un embryon ne donne pas lieu à une grossesse réussie.

Harper a choisi de ne pas suspendre les services pendant cette période d'incertitude. "Si un procureur ou un procureur général veut s'en prendre à moi, qu'il vienne", a déclaré Harper à CNN en février. "Vous pouvez parier que nous ne partirons pas sans nous battre."

Les législateurs de l'État se sont dépêchés de proposer une loi qui protégerait les patients et les fournisseurs d'IVF de la responsabilité découlant de la décision. En début de mars, le gouverneur de l'État a promulgué une loi visant à accorder une immunité civile et pénale aux fournisseurs et aux patients en cas de destruction ou d'endommagement d'embryons.

Mercredi, Harper a déclaré à CNN que la fermeture prochaine du clinic n'était pas motivée politiquement, mais après deux ans de tentatives de vente, il a pris la décision personnelle de rejoindre une pratique à New York.

Il espère prendre sa retraite dans les prochaines années, alors cette opportunité était la plus logique pour lui, a déclaré Harper.

"J'ai besoin d'un changement de décor et de me préparer à me retirer tranquillement", a déclaré Harper. "J'ai fait ça pendant 21 ans."

Les patients actuels continueront de subir un traitement d'IVF selon l'horaire prévu, a déclaré Harper dans le communiqué.

La décision de la Médecine de la Reproduction de Huntsville intervient plusieurs mois après qu'un hôpital d'Alabama a annoncé qu'il mettrait également fin aux traitements d'IVF à la fin de l'année.

L'infirmerie mobile cessera les services "à la lumière des préoccupations juridiques concernant la thérapie d'IVF", a-t-elle déclaré en avril.

Le Centre pour le Contrôle et la Prévention des Maladies énumère la Médecine de la Reproduction de Huntsville et le Centre pour la Médecine de la Reproduction à l'

Lire aussi: