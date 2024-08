- Une autre bombe découverte à Hambourg

Après le désamorçage d'une bombe d'avion à Hambourg, une autre bombe a été découverte. Une entreprise spécialisée a repéré une bombe de la Seconde Guerre mondiale sur son site dans le district de Harburg et a alerté l'unité de désamorçage de bombes aux alentours de 12h45, a déclaré un porte-parole des pompiers. Le processus de désamorçage est en cours. Il n'y a pas de restrictions pour le public, a ajouté le porte-parole. Le périmètre de sécurité et le rayon d'alerte sont contenus dans les limites de l'entreprise. La bombe britannique, comme celle découverte précédemment, pèse 500 livres (environ 227 kilos) et possède une fusée d'impact.

Au cours de la discussion sur les récentes découvertes de bombes, il a été mentionné que les deux incidents s'étaient produits pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. L'unité de désamorçage de bombes est également expérimentée dans la manipulation de tels explosifs de la Seconde Guerre mondiale.

