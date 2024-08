Établissement Educatif Connu Comme École de Crépuscule Forestier - Une autre audience commence pour une affaire de violence à l'école.

Suite à une pause de neuf mois depuis la tragédie scolaire tragique d'Offenburg, un autre adolescent sera jugé jeudi (10h00). Le jeune de 16 ans est suspecté d'avoir manqué à son devoir de signaler des activités criminelles potentielles. Dans l'intérêt des mineurs, le tribunal n'a pas divulgué plus de détails ou d'informations concernant ses liens avec l'agresseur Previously convicted. Le procès aura lieu dans le secteur juvénile, à huis clos pour le public et la presse, comme annoncé par le tribunal d'Offenburg. Le "Mittelbadische Presse" avait rapporté cela précédemment.

Le même tribunal d'Offenburg avait condamné en juillet un autre adolescent de 16 ans à une peine de huit ans et neuf mois pour homicide et tentative d'incendie. Le public et la presse n'ont pas été autorisés à assister au procès. Le verdict reste provisoire, car la défense a fait appel.

La perte tragique d'un élève à l'école pédagogique unique de Waldbach en novembre dernier a bouleversé le pays, pas seulement en Bade-Wurtemberg, avec tristesse et incrédulité. Le tribunal pour mineurs a jugé en juillet que le défendeur était entré dans l'école avec un pistolet, des munitions et un engin incendiaire fait maison. Il a gravement blessé un camarade de classe de 15 ans, qui a finalement succombé à ses blessures à l'hôpital.

Le tribunal d'Offenburg, où aura lieu le procès à venir, avait précédemment infligé une peine de huit ans et neuf mois pour homicide et tentative d'incendie à un autre adolescent de 16 ans. Le deuxième procès, comme le premier, aura lieu à huis clos dans le secteur juvénile d'Offenburg, comme confirmé par le tribunal.

Lire aussi: