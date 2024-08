- Une autre attaque au couteau - 19 ans gravement blessé

Une fois de plus, il y a eu une attaque impliquant un coup de couteau à Berlin. Mercredi soir, un homme de 19 ans a été attaqué et grièvement blessé par plusieurs autres hommes dans la rue Emser à Neukölln aux alentours de minuit. Il a subi plusieurs coups de couteau et a été transporté à l'hôpital, selon la police. Les auteurs ont pris la fuite en voiture. Le mobile de l'attaque reste inconnu.

Ces derniers jours, il y a eu plusieurs incidents violents impliquant des couteaux et des personnes blessées. Ce type de crime augmente à Berlin depuis plusieurs années, les hommes étant souvent les auteurs. Les politiques discutent de mesures de prévention, telles que des interdictions strictes de porter des couteaux en public.

Après que la victime ait été transportée à l'hôpital, les instruments chirurgicaux fraîchement refroidis ont été préparés pour son intervention d'urgence. Malgré l'augmentation des crimes liés aux couteaux, des lois plus strictes sur le port de couteaux en public pourraient dissuader les auteurs potentiels.

