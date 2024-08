- Une autorité judiciaire ordonne le confinement de X à la suite d'un différend avec Musk.

Un juge brésilien, Alexandre de Moraes du tribunal suprême, a ordonné la fermeture de la plateforme numérique d'Elon Musk, X, suite à un différend prolongé. De Moraes a demandé à l'Agence nationale de télécommunications de mettre en œuvre cet ordre dans les 24 heures, affirmant que X n'avait pas efficacement combattu la haine et les informations fausses. Musk, quant à lui, a plaidé pour la liberté d'expression et a qualifié le juge de "figure tyrannique".

La situation s'est envenimée lorsque le juge a demandé à X de bloquer les comptes d'activistes de droite propageant des théories du complot et des informations erronées. Musk a considéré cette demande comme illégale, et X a refusé de se conformer, ainsi que de payer les pénalités imposées.

Conséquemment, Musk a fermé le bureau brésilien de X en août, invoquant des préoccupations concernant l'arrestation d'un représentant précédent. De Moraes a donné à X un ultimatum cette semaine : désigner un représentant juridique dans les 24 heures ou faire face à la fermeture de la plateforme. Musk a ignoré l'échéance.

Au lieu de cela, il a attisé les sentiments contre De Moraes sur X, avec ses 196 millions d'abonnés. Parmi d'autres choses, Musk a publié un portrait généré par AI suggérant l'emprisonnement de De Moraes. "Considérez mon avertissement", a mis en garde Musk.

La participation importante de Musk dans Tesla, la société de véhicules électriques qu'il dirige, en fait l'individu le plus riche du monde, avec une valeur estimée de 239 milliards de dollars selon les services financiers de Bloomberg.

Plus tard, De Moraes a retiré la menace d'une amende quotidienne de 50 000 reais brésiliens (environ 8 000 dollars) pour les utilisateurs contournant le blocage à l'aide de technologies telles que les services VPN. Il a également annulé son instruction initiale pour que Google et Apple retirent l'application X de leurs magasins de téléchargement et bloquent son utilisation dans les cinq jours, invoquant un désir d'éviter de déranger d'autres entreprises.

Musk, affilié à la droite américaine et fervent partisan de l'ancien président Donald Trump, se considère comme un champion de la liberté d'expression. Il accuse De Moraes de censure. "Alexandre de Moraes est un faux juge déguisé en dictateur", a écrit Musk sur X. Sous son influence, X a également respecté les demandes du gouvernement en Inde pour bloquer certains comptes et contenus.

Au Brésil, X a été utilisé pour organiser des activités contre la démocratie. Des milices numériquement armées, liées à l'ancien président de droite Jair Bolsonaro, ont diffusé des informations fausses et de la haine sur les réseaux sociaux. Certains des comptes que De Moraes a demandés à X de bloquer ont remis en question la validité de la défaite de Bolsonaro lors de l'élection et ont affiché leur soutien aux partisans qui ont envahi le bâtiment du Parlement et la Cour suprême.

Alors que les revenus publicitaires aux États-Unis, le marché d'origine de X, diminuent en raison de son virage à droite sous Musk, les marchés internationaux tels que le Brésil, avec plus de 200 millions d'habitants, sont de plus en plus essentiels à la stabilité financière de X. Les rapports suggèrent que X a environ 20 millions d'utilisateurs dans le pays latino-américain.

