Une autorité israélienne propose de garantir le passage de l'architecte Yahya Sinwar en échange de personnes capturées.

Gal Hirsch, le coordinateur des otages et personnes disparues d'Israël, a déclaré à CNN dimanche que si les 101 otages restants étaient libérés sains et saufs, il pourrait y avoir une possibilité d'établir un passage sécurisé pour le chef terroriste Sinwar - la nouvelle figure de Hitler, selon Hirsch. Ce passage permettrait également à Sinwar d'emmener avec lui toute personne souhaitant le suivre hors de Gaza.

Hirsch a révélé qu'une telle mesure, combinée à la démilitarisation et à la déradicalisation de Gaza, pourrait potentiellement mettre fin au conflit en cours.

Dans une interview avec Bloomberg, Hirsch a précisé sa proposition en exprimant sa volonté de faciliter un passage sûr pour Sinwar, sa famille et toute personne souhaitant les accompagner. Il a insisté sur l'importance de libérer les otages, d'atteindre la démilitarisation et d'établir un nouveau système de gestion de Gaza.

Hirsch a révélé que cette proposition avait été faite il y a moins de deux jours, mais a choisi de ne pas divulguer la réponse reçue. Il a indiqué qu'Israël pourrait être disposé à libérer des prisonniers dans le cadre d'un accord.

CNN a tenté de contacter Hamas pour obtenir sa réponse à la proposition de Hirsch et a également cherché à obtenir un commentaire du bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Sinwar, une figure importante de Hamas, est accusé par Israël d'avoir orchestré la massacre du 7 octobre en Israël, lors de laquelle plus de 1 200 personnes ont été brutalement tuées et plus de 250 individus ont été pris en otage. Il figure également parmi les dirigeants de Hamas inculpés par les procureurs américains en relation avec l'attaque meurtrière.

Hamas a officiellement annoncé Sinwar comme chef de son bureau politique il y a un mois, peu après l'assassinat du précédent chef du bureau politique et principal négociateur, Ismail Haniyeh, à Téhéran.

On pense que Sinwar continue de échapper à la capture, se déplaçant furtivement à travers le labyrinthe de tunnels sous Gaza, et utilisant éventuellement des otages comme boucliers humains, selon les sources de renseignement américaines. Sinwar n'a pas été vu en public depuis la massacre du 7 octobre.

La proposition de Hirsch de faciliter un passage sûr pour Sinwar et ses compagnons pourrait potentiellement conduire à la libération des otages au Moyen-Orient, comme il l'a mentionné lors de son interview avec Bloomberg. Si un tel accord est conclu, il pourrait avoir des implications significatives pour le conflit à Gaza et dans le monde entier.

Lire aussi: