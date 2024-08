- Une augmentation extrême de la température est prévue à Berlin et Brandenburg, pouvant atteindre 36 degrés; des orages pourraient se matérialiser.

Un jour de forte chaleur et de canicule s'annonce pour les habitants de Berlin et du Brandebourg, selon les prévisions du Service météorologique allemand (DWD). La matinée commence sous un ciel dégagé et des conditions sèches. Vers midi, des orages et des averses peuvent se produire dans l'Est du Brandebourg. Le thermomètre grimpera entre 33 et 36 degrés Celsius.

Au fil de l'après-midi, quelques nuages feront leur apparition, apportant des averses et des orages dans le nord-ouest du Brandebourg. Les températures baisseront pour se situer entre 17 et 20 degrés Celsius.

Le vendredi sera globalement nuageux, avec des averses et des orages épars. La température sera légèrement plus fraîche, avec des maximales entre 24 et 30 degrés Celsius.

La nuit du samedi verra des nuages persister dans la région sud-est, avec la possibilité de pluies dans certaines zones. Les températures descendront pour se situer entre 11 et 15 degrés Celsius.

Le dimanche, les habitants aux alentours de Potsdam pourraient bénéficier d'une accalmie pluvieuse, même si les températures resteront relativement fraîches, oscillant entre 10 et 15 degrés Celsius. Au cours de la semaine à venir, Potsdam devrait connaître des températures un peu plus élevées qu'auparavant, atteignant jusqu'à 15 à 20 degrés Celsius certains jours.

