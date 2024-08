- Une augmentation des "journées de chaleur torride" dépassant 35 degrés en termes climatiques.

Selon le Conseil climatique, la Thuringe en Allemagne est l'une des régions les plus durement touchées par le changement climatique. Cet impact s'est traduit par une augmentation de la température de 1,7 degrés Celsius dans l'État par rapport aux niveaux préindustriels, comme l'indique un communiqué obtenu par dpa. Une conséquence significative de cette augmentation de la température est l'augmentation des jours dépassant 35 degrés Celsius, souvent appelés "jours de canicule". Par exemple, Iéna a connu plus de quatre fois le nombre de ces jours avec des températures élevées. À Meiningen, situé dans la forêt de Thuringe, ces "jours de canicule" se sont produits pour la première fois au cours de la période climatique actuelle.

Les conditions de chaleur extrême et prolongée représentent des menaces sérieuses pour la vie humaine, stressent les systèmes énergétiques et compromettent la fiabilité de l'infrastructure sensible. Même une année avec des précipitations importantes, comme 2024, ne peut pas atténuer considérablement ce problème. Par conséquent, une action climatique agressive en Allemagne est d'une importance capitale.

Le Conseil climatique de Thuringe est composé de plusieurs scientifiques allemands qui conseillent le ministère de l'Environnement et de l'Énergie dans l'État.

La Thuringe possède une économie et un secteur de recherche robustes et innovants, selon le Conseil climatique. L'État ne dispose pas de ses propres ressources énergétiques fossiles, mais en partenariat avec la Saxe, il possède le plus fort ensoleillement de l'Est de l'Allemagne, une ressource qui peut contribuer à l'augmentation de la photovoltaïque.

"Le chemin vers la neutralité climatique est plus accessible et plus rapide en Thuringe qu'ailleurs, et les perspectives économiques de l'économie thuringienne sont supérieures ailleurs", a précisé le Conseil climatique. Cet avantage concurrentiel peut être renforcé par des incitations financières et structurelles pour l'innovation. La prochaine législature de cinq ans du Parlement de l'État est cruciale pour la protection du climat, selon les scientifiques.

L'impact du changement climatique sévère en Thuringe a entraîné une fréquence plus élevée de "jours de canicule", faisant de ces conditions de chaleur extrême un phénomène régulier. Pour atténuer ces menaces, le Conseil climatique de Thuringe souligne l'importance d'une action climatique agressive, reconnaissant le potentiel de la région à

