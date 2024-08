- Une augmentation de température prévue à Berlin et au Brandebourg pourrait atteindre 25 degrés.

Berlin et Brandenburg profitent aujourd'hui d'un mélange de nuages et de soleil. Les températures devraient osciller entre 21 et 25 degrés Celsius, avec une humidité raisonnablement contenue, selon le service météorologique allemand. Les vents souffleront gentiment à modérément du sud au sud-ouest.

Vendredi, le temps devrait être principalement ensoleillé, bien que le nord de Brandenburg puisse connaître quelques nuages épars et même des conditions nuageuses. Les températures devraient atteindre entre 27 et 30 degrés Celsius, tout en conservant une certaine sécheresse. Les vents du sud domineront la première moitié de la journée, avec des rafales modérées et brèves du sud-ouest en fin de journée. Cette nuit, les températures devraient descendre entre 15 et 18 degrés.

Samedi, les visiteurs de Potsdam pourront profiter d'un mélange de soleil et de nuages, le temps étant prévu pour offrir les deux.

Tout au long du week-end, les activités en plein air à Potsdam pourraient rester agréables grâce aux températures prévues, qui devraient rester dans une fourchette confortable de 21 à 25 degrés Celsius, selon les prévisions météo pour Berlin et Brandenburg.

