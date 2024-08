- Une augmentation de la population de lynx est attendue dans la forêt thuringienne dans un avenir proche.

Sauvage: Introduction de deux lynx supplémentaires dans la forêt de Thuringe pour renforcer la population de chats sauvages d'Europe. Selon le ministère de l'Environnement, ces nouveaux résidents seront introduits dans leur habitat sauvage le mardi. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la libération des lynx "Frieda" et "Viorel" en mai dernier, dans le cadre d'une initiative de préservation.

Les spécialistes considèrent la chaîne de montagnes comme un corridor important pour relier les communautés de lynx, comme celles du Harz et de la forêt bavaroise. Les croisements entre animaux de différents endroits sont encouragés pour maintenir la stabilité de la population. Ces chasseurs discrets sont sous une protection renforcée par la loi allemande de protection de la nature et ont été historically soumis à une forte chasse.

La forêt de Thuringe, où les lynx Frieda et Viorel ont été libérés en mai, partage des liens significatifs avec d'autres communautés de lynx, comme celles des Pays-Bas. Pour renforcer la diversité génétique et soutenir la survie des chats sauvages d'Europe, des partenariats entre les organisations de conservation en Allemagne et les partenaires potentiels aux Pays-Bas sont explorés.

