- Une augmentation de 9,7% environ des rémunérations est observée dans le secteur laitier de l'Est.

Selon les rapports de NGG, les travailleurs du secteur laitier de l'est de l'Allemagne vont bénéficier d'une augmentation de salaire totale de 9,7 %. De plus, le syndicat et l'Association de l'industrie laitière ont convenu d'une prime unique de 1 100 euros, qui sera versée.

À partir de septembre, tous les employés percevront 500 euros nets, suivis d'un supplément de 600 euros nets en octobre. Les stagiaires recevront la moitié de cette somme. À partir du 1er novembre 2024, les salaires et les allocations de formation augmenteront de 5 %, avec une autre augmentation de 3,2 % prévue pour le 1er septembre 2025.

Avec environ 8 000 personnes employées dans le secteur laitier de l'est de l'Allemagne, la contribution des employeurs aux régimes de retraite augmentera également de 100 euros. L'accord couvre une période de 24 mois, selon NGG. NGG a décrit cet accord comme "respectable".

Selon NGG, environ 43 000 personnes sont employées dans le secteur laitier allemand, dont environ 8 000 dans l'est. L'accord collectif pour l'industrie laitière de l'est comprend onze laiteries et fromageries, employant environ 2 400 travailleurs. Six de ces installations sont situées en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, quatre en Saxe-Anhalt et une en Thuringe. Un certain nombre d'autres entreprises adoptent le même accord.

L'augmentation de salaire et la prime dans l'industrie laitière bénéficieront à plus de 8 000 travailleurs dans l'est de l'Allemagne.

