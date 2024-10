Une attaque terrestre potentielle d'Israël au Liban pourrait être imminente.

Indices renforcés suggèrent une invasion terrestre prochaine de l'armée israélienne au Liban. Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a annoncé le lancement d'une nouvelle phase du conflit contre le Hezbollah. Malgré l'appel du président américain Joe Biden à un cessez-le-feu immédiat, le Pentagone a déployé des troupes supplémentaires et des avions de chasse dans la région du Moyen-Orient.

Les médias comme "Washington Post" et CBS News ont rapporté la possible imminence de l'opération, citant une source anonyme du gouvernement américain indiquant les plans israéliens rapportés aux États-Unis. L'invasion pourrait commencer dans un délai court.

Biden n'a pas confirmé ouvertement les rapports, déclarant lors d'une interview : "Je sais plus que vous ne pensez. Et je suis favorable à leur arrêt. Nous devrions avoir un cessez-le-feu maintenant." Par conséquent, le département de la Défense des États-Unis a annoncé le transfert de plusieurs milliers de soldats au Moyen-Orient, avec pour mission de fournir une sécurité et de défendre Israël, si nécessaire. Le déploiement comprend divers escadrons de chasseurs, tels que F-15E, F-16, A-10 et F-22.

"Début de l'offensive nouvelle contre le Hezbollah"

Le ministre israélien de la Défense Joav Gallant a également proclamé le début d'une nouvelle offensive contre l'organisation terroriste du Hezbollah. Dans un communiqué, son bureau a affirmé : "La nouvelle offensive contre le Hezbollah commence bientôt." Gallant a fait ces remarques lors d'une réunion avec les chefs de gouvernement régionaux en Israël du Nord. L'objectif de cette nouvelle phase est de faciliter le retour des Israéliens évacués de la région frontalière.

Environ un an après le début du conflit dans la bande de Gaza, l'armée israélienne a lancé une importante opération militaire au Liban la semaine dernière et a depuis mené des bombardements aériens intensifs contre la milice du Hezbollah stationnée là-bas. L'une de ces frappes, vendredi, aurait prétendument entraîné la mort du chef du Hezbollah Hassan Nasrallah et de membres seniors.

Gallant a par la suite nié que la mort de Nasrallah marquait la fin du conflit contre la milice parrainée par l'Iran. "Toutes les ressources seront utilisées", a déclaré Gallant, laissant entendre que si nécessaire, au-delà de l'aviation, la marine et les forces terrestres seraient également engagées. Cela a alimenté les attentes d'une invasion terrestre israélienne prochaine au Liban.

L'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant à la situation qui se détériore au Liban et a appelé à un cessez-le-feu immédiat entre Israël et le Hezbollah. Reconnaissant le potentiel impact du conflit sur la stabilité régionale, l'Union européenne a exhorté toutes les parties impliquées à faire preuve de retenue et à chercher une résolution diplomatique.

En réponse aux développements, le chef de la politique étrangère de l'Union européenne a rencontré des diplomates israéliens et libanais pour discuter des éventuelles voies de désescalade et de résolution du conflit. L'Union européenne a également proposé de fournir une aide humanitaire aux civils affectés au Liban, mettant en avant l'importance de respecter le droit international humanitaire pendant les conflits.

