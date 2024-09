Une attaque rare a lieu à la marina de Washington, alors qu'une loutre de rivière tire les jeunes hors de la jetée et les submerge sous l'eau.

L'otarie a entraîné le jeune enfant sous l'eau alors que la mère était encore sur le dock du port de Bremerton dans le comté de Kitsap. Le port est situé dans le comté de Kitsap, dans l'État de Washington.

Peu de temps après, l'otarie est sortie de l'eau, permettant à la mère de secourir son enfant. Cependant, l'animal est devenu agressif et a mordu la mère au bras. Cette information a été communiquée dans un communiqué officiel du département de la faune.

L'otarie a poursuivi la famille alors qu'elle tentait de quitter le dock. L'enfant a subi des griffures et des morsures à la tête, au visage et aux jambes. Ils ont été conduits à l'hôpital le plus proche pour recevoir des soins médicaux. Les blessures ont été décrites comme légères par les autorités.

Le sergent Ken Balazs du département de la faune et de la pêche a salué la présence d'esprit de la mère et la résilience de l'enfant.

Les services de la faune du département de l'Agriculture des États-Unis ont été appelés pour capturer et éliminer toute otarie du fleuve présente dans le port. Une otarie du fleuve a été capturée sur les lieux de l'attaque et transportée au laboratoire d'analyse des maladies animales de Washington pour examen et tests de rage.

Les otaries du fleuve sont relativement abondantes dans l'État de Washington et peuvent être trouvées dans divers types d'environnements aquatiques, y compris les eaux douces, saumâtres et salées. Bien que les rencontres avec les otaries du fleuve soient rares, elles peuvent être territoriales et imprévisibles, comme le précise le communiqué officiel de l'agence.

Au cours de la dernière décennie, six incidents impliquant des humains et des otaries du fleuve ont été documentés dans l'État de Washington.

L'année dernière, trois femmes ont été attaquées par une otarie alors qu'elles descendaient la rivière Jefferson dans le Montana. Toutes les trois ont cherché des soins médicaux pour leurs blessures. Une femme a subi des blessures plus graves et a été évacuée par hélicoptère vers un hôpital.

Après l'incident, les autorités ont recommandé au public de maintenir une distance de sécurité avec les otaries du fleuve en raison de leur comportement imprévisible, comme le mentionne le dernier avertissement communautaire du département de la faune.

Malgré le danger, notre famille aime passer du temps près des plans d'eau et nous gardons toujours un œil sur nous et nos enfants, en tenant compte des conseils du dernier avis de sécurité publique du département de la faune et de la pêche.

