Une attaque meurtrière perturbe le dévoilement des brackets pour la compétition de la Semaine de l'ours gras 2024

C'est une tradition annuelle maintenant, qui commence à midi HE le mercredi, le vote public pour le célèbre Concours du Gros Ours est sur le point de commencer. Cette année marque le 10ème anniversaire du concours et sert de rappel brutal de la nature sauvage de l'Alaska dans la région de Katmai.

Le public est invité à participer au processus de vote en ligne, qui se prolongera jusqu'au 8 octobre. Le vainqueur sera proclamé le même soir. Le premier affrontement mettra en scène l'Ours 519, une femelle subadulte reconnaissable à sa fourrure brune hirsute, ses oreilles dressées et ses membres dégingandés, contre l'Ours 909 Junior, une femelle presque 4 ans âgée caractérisée par ses oreilles largement espacées.

Selon le site web de Katmai, un nombre étonnant de 1,4 million de votes ont été castés pour les ours provenant de plus de 100 pays lors du Concours de 2023. Ce titre convoité est revenu à une ourse maternelle protectrice nommée 128 Grazer.

Comprendre le Concours

Si vous avez déjà participé à un pool de paris sur un tournoi de basket-ball NCAA, vous serez familiarisé avec la compétition du concours en forme de tableau.

En utilisant un système d'élimination simple, les ours participent à des concours de tête-à-tête quotidiens. L'ours qui reçoit le plus de votes en ligne passe au tour suivant.

Prêt à voter pour votre ours enrobé préféré ? Rendez-vous sur fatbearweek.org pour exprimer votre soutien.

Un mini-concours pour le Junior Gros Ours a déjà eu lieu, avec l'Ours 909 Jr. en sort vainqueur.

L'Attaque à Katmai

Chaque année, les ours se rendent en masse aux Chutes Brooks et à la rivière Brooks de Katmai pour se nourrir de saumons et grossir avant leur longue et épuisante hibernation. Les spectateurs peuvent assister à ces expéditions de pêche en direct sur les caméras de Explore.org. Cela peut être particulièrement captivant.

Cependant, les spectateurs de lundi ont été témoins de plus que ce à quoi ils s'attendaient lorsque l'Ours No. 469, un mâle, a attaqué, tué et finalement éliminé l'Ours No. 402, une femelle de taille égale, dans la rivière Brooks.

Cet événement tragique a entraîné le report de la sortie des tableaux d'une journée tandis que les administrateurs du parc et du concours réorganisaient.

Le Service des Parcs Nationaux et Explore.Org ont partagé une version modifiée de la séquence, accompagnée de commentaires, sur YouTube.

Dans leurs commentaires, les experts étaient incertains de la motivation derrière l'attaque, la qualifiant d'inhabituelle. L'Ours 402 est représenté en train de lutter pour s'échapper de l'ours mâle prédateur mais finit par être incapable de le faire. Les experts ont conjecturé qu'elle a probablement péri noyée.

"Nous aimons les ours", a déclaré Mike Fitz, naturaliste résident d'Explore.org, dans les commentaires. "Mais une fois de plus, cela nous rappelle à quel point ces animaux sont puissants et intimidants. 402 est un ours très aimé pour nous tous, et je dois admettre que je lutte pour trouver les mots justes... c'est un spectacle difficile à voir."

Interdiction temporaire de la pêche

Il y a eu quelques incidents récents difficiles d'interaction homme-ours dans la région de la rivière Brooks.

Le personnel du Service des Parcs Nationaux a observé quatre incidents entre le 18 et le 29 septembre où des ours ont été nourris de poissons par des pêcheurs, selon une déclaration distincte du NPS.

Cela a entraîné la fermeture temporaire du corridor de la rivière Brooks à tous les pêcheurs, à l'exception des utilisateurs de subsistance, en dessous des Chutes Brooks jusqu'au 31 octobre, sauf si le surintendant du parc lève plus tôt l'interdiction.

Les ours qui acceptent de la nourriture des gens peuvent perdre leur peur des humains, augmentant ainsi le risque pour une situation potentiellement dangerous pour les deux parties, a noté le NPS.

