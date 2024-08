Une attaque massive de drones endommage les aérodromes russes

Les forces ukrainiennes tentent régulièrement d'attaquer les bases aériennes russes avec des drones. Selon les informations dont on dispose, il s'agit de la plus importante attaque jusqu'à présent, qui a causé des dommages aux avions.

Une attaque de drones ukrainienne a causé des dommages à une base aérienne russe. Des images satellite de Planet Labs PBC du mercredi, obtenues par l'agence de presse AP, montrent deux hangars touchés à la base de Borisoglebsk, ainsi que des débris éparpillés autour. La fonction de ces hangars n'était pas claire au départ. Les images montraient également deux avions de chasse qui semblaient endommagés.

Il y avait des signes d'un autre impact sur le tarmac de la base de Sawaslejka. Cependant, les avions de combat stationnés là-bas n'avaient pas l'air d'avoir subi de dommages.

Dans les premières heures du mercredi, l'Ukraine a mené sa plus importante attaque contre les bases aériennes russes depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Selon le service de renseignement ukrainien SBU, quatre bases aériennes russes ont été attaquées avec des drones de longue portée.

Outre la base de Borisoglebsk mentionnée ci-dessus, les bases de Voronezh, Sawaslejka et Kursk ont également été ciblées, selon le service de renseignement. Selon l'état-major ukrainien, des avions de chasse SU-35 russes sont stationnés sur ces sites. On ne sait pas s'il y a eu des dommages sur les autres sites en dehors de Borisoglebsk.

L'attaque coordonnée visait à limiter les capacités de l'armée de l'air russe, qui a attaqué à plusieurs reprises les positions ukrainiennes et l'infrastructure civile avec des bombes guidées, selon les rapports ukrainiens.

La Russie a par la suite déclaré qu'il n'y avait pas de dommages. Au total, 117 drones et plusieurs missiles ont été abattus.

L'utilisation de drones dans les attaques ukrainiennes contre les bases aériennes russes se poursuit, comme en témoigne la frappe réussie à la base de Borisoglebsk. Despite Russia claiming no damage, satellites detected two damaged fighter jets and damaged hangars at the site.

